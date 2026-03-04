Гринго оптужен за још једно убиство

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:47
Коментари:0
Специјално државно тужилаштво (СДТ) предало је оптужницу против Срђана Поповића, Бобана Милића и Ненада Нена Калуђеровића због убиства Далибора Ђурића из Котора, 22. септембра 2016. године у спушком затвору.
То су саопштили из СДТ-а, наводећи да је Бањалучанин Поповић, познат под надимком Гринго, у затвору због другог кривичног дјела, а да су Милић и Калуђеровић у бјекству.
На терет им се стављају кривична дјела стварање криминалне организације, Поповићу и Милићу да су као саизвршиоци убили Ђурића, а Калуђеровићу тешко убиство помагањем.
"Специјално државно тужилаштво је Специјалном одјељењу Вишег суда у Подгорици предало оптужницу против окривљених: С. П, Б. М. и Н. К, због постојања основане сумње да су учинили кривично дјело стварање криминалне организације, окривљени С. П. и Б. М. као саизвршиоци и кривично дјело тешко убиство, а окривљени Н. К. кривично дјело тешко убиство помагањем", саопштено је из СДТ-а.
Појашњавају да је предмет оптужнице дјеловање криминалне организације чији су припадници окривљени и друга непозната лица, са тачно одређеним улогама и задацима, у циљу вршења кривичних дјела убиство и тешко убиство, па тако и убиство оштећеног Д. Ђ, припадника супротстављене криминалне организације, у Заводу за извршење кривичних санкција, 22. септембра 2016. године.
"Окривљени С. П. је у Управи за извршење кривичних санкција, у притвору у другом кривичном предмету и поступку, а окривљени Б. М. и Н. К. су у бјекству и у односу на њих је одређен притвор и наређено расписивање потјернице", пише у саопштењу.
У поновљеном судском поступку, окривљени Срђан З. Поповић из Бањалуке, осуђен је на 15 година и 10 мјесеци затвора јер је на шеталишту испред угоститељског објекта "The Old Fishermans Pub", са умишљајем убио Горана Ђуричковића у Будви.
Предсједница кривичног вијећа судија Катарина Падалица изрекла је данас овом окривљеном првостепену пресуду у Вишем суду у Подгорици.
Рекла је да остаје ранија пресуда на снази.
Правоснажним рјешењем ванрасправног вијећа Вишег суда у Подгорици, дозвољено понављање кривичног поступка оптуженом Поповићу, након што је изручен правосудним органима Црне Горе.
Поповић је раније осуђен у одсуству, на 15 година и 10 мјесеци затвора, због убиства Горана Ђуричковића у Будви и недозвољеног држања оружја.
У првостепеној пресуди се наводи да је Поповић крив што је 27. октобра 2015. године, око 20 часова у Улици Словенска обала у Будви, на шеталишту испред угоститељског објекта "The Old Fishermans Pub", са умишљајем убио Горана Ђуричковића.
