Запаљен познати ресторан на Палилули! Камера снимила језив тренутак

Извор:

Телеграф

04.03.2026

15:43

Коментари:

0
Запаљен познати ресторан на Палилули! Камера снимила језив тренутак
Фото: screenshot / Instagram / mmijatovic_official

У сриједу, нешто мало иза поноћи, избио је велики пожар у познатом угоститељском објекту на општини Палилула, сазнаје "Телеграф.рс".

Према првим информацијама, инцидент је намјерно изазван, а потрага за починиоцем је у току.

Напад забиљежен на видео-надзору.

Иако је ватра пријетила да у потпуности уништи објекат, брзом интервенцијом ватрогасаца спријечено је ширење на околне зграде. На срећу, у тренутку избијања пожара у ресторану није било никога, те нема повријеђених нити жртава.

Како сазнајемо, снимци са сигурносних камера дају јасан увид у то како је до пожара дошло. На видео-запису се види непозната мушка особа која је пришла објекту, полила га запаљивом течношћу, а потом активирала пламен. Починитељ је одмах након тога побјегао у непознатом правцу.

Истрага у току

Материјална штета на ресторану је, према првим процјенама, изузетно велика, с обзиром на то да је уништен већи дио ентеријера и инвентара.

О цијелом случају одмах је обавјештено Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које је наложило полицији да прикупи све доказе и идентификује лице са снимка. Полиција је обавила увиђај, а рад на расвјетљавању свих околности овог напада је у току.

Ускоро опширније...

(Телеграф.рс)

