Ватра прогутала аутомобил на ауто-путу

Телеграф

01.03.2026

21:16

Аутомобил у пламену
Фото: Инстаграм

Вечерас је изгорио аутомобил на ауто-путу Нови Сад-Београд у смјеру ка Београду између искључења за Сремске Карловце и Инђију.

Како се види на снимку објављеном на Инстагам страници 192.рс, на терену је једно ватрогасно возило, а ватра куља из аутомобила.

Није познато да ли је неко поврокеђен. Саобраћај је отежан.

autoput

пожар

Аутомобил

