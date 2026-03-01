Ватра прогутала аутомобил на ауто-путу

Извор:
Телеграф
01.03.2026
21:16
Коментари:0
Вечерас је изгорио аутомобил на ауто-путу Нови Сад-Београд у смјеру ка Београду између искључења за Сремске Карловце и Инђију.
Како се види на снимку објављеном на Инстагам страници 192.рс, на терену је једно ватрогасно возило, а ватра куља из аутомобила.
Регион
Сутра одлука о притвору Аца Ђукановића
Није познато да ли је неко поврокеђен. Саобраћај је отежан.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Тренутно на програму