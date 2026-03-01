Слетио с пута и ударио у заштитну ограду: Саобраћај успорен

01.03.2026
У сарајевском насељу Долац Малта десила се саобраћајна несрећа током поподневних сати приликом које је аутомобил слетио с цесте.
Како је речено из МУП-а КС, у несрећи је учествовало једно возило док немају информације о евентуално повријеђеним особама.
Према изјавама очевидаца, возило је слетјело с цесте и ударило у ограду у близини Дома здравља "Омер Маслић".
Видљива је знатна материјална штета која је направљена на аутомобилу и огради. Саобраћај се одвија успорено у овом правцу док је само ова трака недоступна за вожњу, преноси Кликс.
