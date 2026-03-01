Гори и на мору: Иран погодио америчке и британске танкере

Извор:
АТВ
01.03.2026
18:20
Коментари:1
Иранска револуционарна гарда саопштила је да је извршила ракетне нападе на три америчка и британска танкера у Персијском заливу и Ормуском мореузу.
У саопштењу се наводи да су бродови прекршили прописе и да су сада у пламену, пренијела је агенција Фарс.
Иран је раније објавио да је Персијски залив затворен за америчке бродове, као и да је Ормуски мореуз затворен за поморски саобраћај.
Свијет
Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''
Медији су данас пренијели да је пловидба мореузом дозвољена, али је више стотина бродова, укључујући најмање 150 танкера, усидрено са обје стране мореуза док трају сукоби.
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму