Logo
Large banner

Гори и на мору: Иран погодио америчке и британске танкере

Извор:

АТВ

01.03.2026

18:20

Коментари:

1
Погођен амерички танкер
Фото: Screenshot

Иранска револуционарна гарда саопштила је да је извршила ракетне нападе на три америчка и британска танкера у Персијском заливу и Ормуском мореузу.

У саопштењу се наводи да су бродови прекршили прописе и да су сада у пламену, пренијела је агенција Фарс.

Иран је раније објавио да је Персијски залив затворен за америчке бродове, као и да је Ормуски мореуз затворен за поморски саобраћај.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

Медији су данас пренијели да је пловидба мореузом дозвољена, али је више стотина бродова, укључујући најмање 150 танкера, усидрено са обје стране мореуза док трају сукоби.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Иран вијести

tanker

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Више од 1.800 летова отказано: Десетине хиљада путника остале заглављене

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

2 ч

0
Харун Беридан

Свијет

Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

2 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Напади на Иран биће појачани

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner