Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

Извор:

СРНА

01.03.2026

17:52

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је 48 иранских лидера убијено у нападима САД и Израела на Иран.

"Ситуација се развија. Брзо се развија. Тако је већ 47 година", рекао је Трамп "Фокс њузу".

Најновија вијест

Хроника

Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом

Он је додао да нико не може да вјерује у успјех који САД остварују и да је 48 лидера елиминисано "једним ударцем".

Small banner