Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

Извор:
СРНА
01.03.2026
17:52
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је 48 иранских лидера убијено у нападима САД и Израела на Иран.
"Ситуација се развија. Брзо се развија. Тако је већ 47 година", рекао је Трамп "Фокс њузу".
Он је додао да нико не може да вјерује у успјех који САД остварују и да је 48 лидера елиминисано "једним ударцем".
