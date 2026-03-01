И Кувајт на мети: Шири се снимак напада на америчку базу

Аутор:Стеван Лулић
Сукоб Ирана, са једне, и Америке и Израела, са друге стране, поприма све веће обиме.
Након напада коалиције Израела и Америке на иранске градове Техеран је одговорио ударима на више арапских земаља, али и сам Израел.
Првенствено су се на мети нашле америчке војне базе на Блиском Истоку.
На друштвеним мрежама појавио се снимак који наводно приказује удар иранског дрона Шахед на базу Буеринг у Кувајту.
На снимку се најприје чује снажна бука, а потом се види експлозија.
За сада нема званичних потврда да је заиста ријеч о поменутој бази, а нема информација ни о повријеђеним или рањеним особама.
Подсјећамо, у јучерашњем нападу камиказа дронова ХЕСА Шахед 136 погођен је и уништен радар у америчкој бази за поморску подршку у Бахреину.
Након низа балистичких ракета, иранска војска је лансирала велики број камиказа дронова ХЕСА Шахед 136 од којих је најмање један погодио поморску базу америчке војске у Бахреину.
Дрон је избјегао противваздушну одбрану америчке и бахреинске војске и директно погодио куполу у којој се налазио радар.
База Јуфар представља једну од кључних база америчке војске за операције на подручју Блиског истока јер је у њој смјештена Централна команда америчких поморских снага (НАВЦЕНТ) и америчка 5. флота.
Ова база логистички подржава ратне бродове америчке ратне морнарице.
Иранске власти јутрос су, након више покушаја демантовања, потврдиле да је у ударима израелске и америчке војске погинуо врховни вођа Ајатолах али Хамнеи.
"Врховни вођа Ирана имам Хамнеи је преминуо", наводи се у саопштењу.
Иранска влада је прогласила 40 дана жалости и нерадну недјељу након смрти врховног вође Алија Хамнеија.
Амерички предсједник Доналд Трамп и високи израелски званичник, подсјетимо, раније су изјавили да је Хамнеи убијен, али је Техеран до сада одбијао да то потврди.
Иранска агенција Фарс претходно је пренијела да су у нападима погинула и четири члана његове породице међу којима су ћерка и унука.
