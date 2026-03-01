Logo
И Кувајт на мети: Шири се снимак напада на америчку базу

Стеван Лулић

01.03.2026

17:15

0
Нападнута америчка база у Кувајту
Фото: Screenshot / X

Сукоб Ирана, са једне, и Америке и Израела, са друге стране, поприма све веће обиме.

Након напада коалиције Израела и Америке на иранске градове Техеран је одговорио ударима на више арапских земаља, али и сам Израел.

Првенствено су се на мети нашле америчке војне базе на Блиском Истоку.

На друштвеним мрежама појавио се снимак који наводно приказује удар иранског дрона Шахед на базу Буеринг у Кувајту.

На снимку се најприје чује снажна бука, а потом се види експлозија.

илу-Дубаи

Свијет

Град духова: Погледајте како Дубаи изгледа током рата

За сада нема званичних потврда да је заиста ријеч о поменутој бази, а нема информација ни о повријеђеним или рањеним особама.

Разнесен радар

Подсјећамо, у јучерашњем нападу камиказа дронова ХЕСА Шахед 136 погођен је и уништен радар у америчкој бази за поморску подршку у Бахреину.

Након низа балистичких ракета, иранска војска је лансирала велики број камиказа дронова ХЕСА Шахед 136 од којих је најмање један погодио поморску базу америчке војске у Бахреину.

Дрон је избјегао противваздушну одбрану америчке и бахреинске војске и директно погодио куполу у којој се налазио радар.

baba vanga

Свијет

Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

База Јуфар представља једну од кључних база америчке војске за операције на подручју Блиског истока јер је у њој смјештена Централна команда америчких поморских снага (НАВЦЕНТ) и америчка 5. флота.

Ова база логистички подржава ратне бродове америчке ратне морнарице.

Убијен врховни вођа Ирана

Иранске власти јутрос су, након више покушаја демантовања, потврдиле да је у ударима израелске и америчке војске погинуо врховни вођа Ајатолах али Хамнеи.

"Врховни вођа Ирана имам Хамнеи је преминуо", наводи се у саопштењу.

Носач Абрахам Линколн

Свијет

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

Иранска влада је прогласила 40 дана жалости и нерадну недјељу након смрти врховног вође Алија Хамнеија.

Амерички предсједник Доналд Трамп и високи израелски званичник, подсјетимо, раније су изјавили да је Хамнеи убијен, али је Техеран до сада одбијао да то потврди.

Иранска агенција Фарс претходно је пренијела да су у нападима погинула и четири члана његове породице међу којима су ћерка и унука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Иран вијести

Израел Иран

Америка

Kuvajt

Коментари (0)
