Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

01.03.2026
Израел и Сједињене Америчке Државе покренули су масовни војни напад на Иран.
Како су потврдили ирански државни медији, врховни вођа, ајатолах Али Хамнеи, убијен у ваздушним ударима у Техерану. Убијени су и други високи званичници, укључујући команданта Револуционарне гарде и министра одбране.
Већина политичких аналитичара сматра да се сукоб неће брзо смирити, као и да је највише мотивисан жељом америчке администрације да се смијени ирански режим. Назнаке овог сукоба неки чак проналазе у древним списима, вођени неким другим теоријама.
Прогнозе Баба Ванге и Нострадамуса анализирају се пажљиво, и 30 година послије смрти бугарске пророчице Вангелие Пандеве Димитрове Гуштерове познатије као Баба Ванге и чак 460 година од смрти француског астролога и видовдњака Мишела де Ностредама односно Нострадамуса. Дио њихових прогноза односи се на 2026.
Њихове визије тумаче се у контексту политичких, природних и друштвених промјена, некада су и контроверзне али свакако крајње интригантне за свјетску јавност.
Баба Ванга је предвидјела рат великих размјера који ће започети 2026. године, а у који ће вјероватно бити укључене велике силе и тај сукоб ће се проширити по континентима.
Уколико се то обистини, посљедице би биле огромне за глобалну геополитику и безбједност. Остаје нејасно о земљама се тачно ради, када субоб тачно почиње и како ће се развијати, што га чини више симболичним упозорењем, пише "ВИОН".
Ипак, према неким тумачењима, глобални сукоб о којем је говорила Баба Ванга, односи се на рат на истоку и укључује велике силе попут Ирана, Кине, Русије и САД.
Њена пророчанства помињу "велики рат" који ће почети након пада Сирије, што се повезује са тренутном ескалацијом тензија између Израела и Ирана.
Баба Ванга је предвидјела и земљотресе, вулканске ерупције и екстремне климатске догађаје у 2026. који би могли да захвате значајан дио копна планета, седам до осам одсто, показују тумачења прогноза бугарске пророчице.
АИ ће до 2026. досегнути тачку у којој ће почети да доминира кључним одлукама, индустријама, а можда чак и људским животима.
Наводи се да је Ванга предвидјела да ће 2026. људи ступити у контакт са ванземаљцима, односно са великом свемирском летјелицом која ће ући у Земљину атмосферу и то у новембру 2026.
Тумачења њених проноза сугеришу да ће се из Русије или подручја под њеним утицајем појавити моћан вођа који би у 2026. могао постати "Господар свијета" односно владар глобалном сценом.
Прогнозира се и потенцијални економски колапс или нагло коригованње светских монетарних система, пропадање банкарског сисетма и висока инфлација.
Баба Ванга је предвидјела да би цијене злата у 2026. могле неочекивано да варирају. Неки тврде да би злато могло да изгуби статус "сигурне луке", док други напомињу да би цијена злата могла нагло порасти.
Ванги се приписује предвиђање да ће 2026. означити прекретницу у климатским промјенама и катастрофама повезаним са животном средином укључујући поплаве, суше, екстремне временске услове и промјене двије трећине екосистема.
Кина или нека азијска сила могле би да стекну значајну доминацију, укључујући контролу над Тајваном или ширење у Јужном кинеском мору, што би изазвало велике геополитичке промјене.
Поремећај технологије, роботи и аутоматизација, у комбинацији с еколошким и политичким кризама довешће до миграција, друштвених немира великих размјера или трансформације друштава 2026. године.
Према тумачењима загонетних стихова Нострадамуса, пред нама је раздобље које би могло да дефинише судбину модерне цивилизације кроз глобалне сукобе, технолошке преврате и ретке небеске феномене.
Најдоминантнија тема која се провлачи кроз тумачења за 2026. јесте такозвана "владавина Марса", планете која у астрологији симболизује рат, агресију и импулсивност. Марс ће почетком 2026. године имати изузетно јак утицај на небу што се тумачи као драстичан пораст глобалних тензија, политичких немира и војних сукоба.
Тумачи упозоравају да би ова енергија могла да буде окидач за оно што се у пророчанствима назива "великим европским сукобом", па чак и увод у Трећи свјетски рат, стварајући тиме атмосферу у којој дипломатија губи битку пред оружјем, а свијет се налази на рубу провалије какву није видео деценијама.
Нострадамусови стихови указују и на драматичну промјену у глобалној равнотежи моћи, симболички приказану као метафора "три ватре с Истока" и истовремено гашење свјетлости Запада. Ове "три ватре" модерни аналитичари најчешће повезују са незаустављивим економским и технолошким успоном азијских дивова, прије свега Кине и Индије, чија би доминација могла да редефинише свјетски поредак.
Предвиђање да "Запад губи своју свјетлост" не односи се нужно само на војни пораз, већ на дубоку унутрашњу кризу која нагриза основе западне цивилизације. Ерозија повјерења у демократске институције, екстремна политичка поларизација која дијели друштва на непомирљиве таборе као и културни сукоби унутар самих држава тумаче се као знакови тог слабљења.
Пророчанства за 2026. годину задиру и у сферу међуљудских односа и духовности, па се најављује оно што се поетично назива "губитак моћи Венере", планете која симболизује љубав, хармонију, уметност и емпатију, и која наводно губи своју снагу, што се манифестује кроз слабљење саосјећајности и нарушавање традиционалних вриједности. Тумачи прогноза Ностардамуса ово схватају као упозорење на отуђење човјека од човјека, јер технологија и материјализам могу да замијене људски контакт, а друштво постане хладније и окрутније.
Потешкоће у међуљудским односима, распад породице и недостатак солидарности постају норма, ствара се свијет у којем је технолошки напредак обрнуто пропорционалан емоционалној интелигенцији, према тумачењима.
Ова социјална дистопија савршено се уклапа у упозорења о технолошкој револуцији која измиче контроли, стварајући плодно тло за доминацију машина над људским духом. Ова тема све више окупира и модерне футурологе, а не само мистике. Управо је технологија, тачније вјештачка интелигенција кључна тачка спајања древних стихова и модерних страхова, при чему се 2026. година означава као "тачка без повратка".
Савремени тумачи упозоравају да би напредни системи вјештачке интелигенције могли да досегну ниво свијести и аутономије која надилази људску контролу управо у раздобљу између 2025. и 2026. године.
Иако Нострадамус није користио термин "вјештачка интелигенција", његове визије о новим ентитетима који преузимају контролу и мијењају ток историје данас се читају у таквом контексту. Страх од тога да технологија престане да служи као алат и постане господар човјечанства поклапа се са предвиђањима о "години расплета", тиме се указује на нашу зависност од дигиталних система која би могла да постане наша највећа слабост, и да нас тако одведе у еру гдје алгоритми, а не људи, доносе одлуке о животу и смрти, преноси "Вечерњи.хр".
