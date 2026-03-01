Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Извор:
01.03.2026
Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан обратио се нацији први пут након смрти ајатолаха Алија Хамнеија.
Он је говорио на државној телевизији, а стручњаци сматрају да је порука унапријед снимљена.
Изразио је саучешће због смрти ајатолаха и поручио да је с радом почело привремено вијеће за водоство.
Иначе, и он је члан трочланог привременог одбора које ће радити како би се избјегао вакуум до избора новог ајатолаха.
Он је поручио да ће оружане снаге Ирана "разочарати" непријатеље те да тренутно "уништавају непријатељске базе".
Пола сата прије обраћања поручио је да недавни напад "неће пореметити одлучност владе Ирана у извршавању својих дужности и одговорности.
Додао је како ће "туга" због смрти иранског врховног вође "дуго остати у мислима народа".
