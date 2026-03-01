Logo
Large banner

Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Извор:

Агенције

01.03.2026

16:38

Коментари:

0
Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан обратио се нацији први пут након смрти ајатолаха Алија Хамнеија.

Он је говорио на државној телевизији, а стручњаци сматрају да је порука унапријед снимљена.

Саша Поповић

Сцена

Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

Изразио је саучешће због смрти ајатолаха и поручио да је с радом почело привремено вијеће за водоство.

Иначе, и он је члан трочланог привременог одбора које ће радити како би се избјегао вакуум до избора новог ајатолаха.

Он је поручио да ће оружане снаге Ирана "разочарати" непријатеље те да тренутно "уништавају непријатељске базе".

Пола сата прије обраћања поручио је да недавни напад "неће пореметити одлучност владе Ирана у извршавању својих дужности и одговорности.

Danil Medvedev

Тенис

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

Додао је како ће "туга" због смрти иранског врховног вође "дуго остати у мислима народа".

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

ajatolah Ali Hamenei

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

4 ч

0
Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

Регион

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

4 ч

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

4 ч

0
Иран погодио амерички радар

Свијет

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

4 ч

0

Више из рубрике

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

4 ч

0
Иран погодио амерички радар

Свијет

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

4 ч

0
Иран Израел напад

Свијет

ИДФ процјењује да Иран има око 2.500 балистичких ракета

4 ч

0
Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

Свијет

Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

19:40

Временска прогноза

временска прогноза

19:45

Без коментара

без коментара

19:55

Маркетинг

маркетинг

20:00

Арт радар

емисија из културе

20:30

Бистра вода ЕП19 (12+)

серијски програм

21:30

Умјетност злочина С02 ЕП03 (12+)

серијски програм

22:30

Умрети за (12+)

филмски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner