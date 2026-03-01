Logo
Large banner

Погођена зграда иранске државне телевизије

Извор:

СРНА

01.03.2026

19:44

Коментари:

0
Израел напао Иран
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Сједиште иранске државне радио-телевизије погођено је током бомбардовања Техерана, али је настављено редовно емитовање програма, преносе ирански медији.

"Тренутно се програми државне радио-телевизије емитују нормално. Стручњаци из одјељења за технику процјењују могућу штету", рекао је један водитељ.

Водитељ у сузама због Хамнеија

Свијет

Јецаји се проламали у студију: Овако је објављена смрт Хамнеија

САД и Израел су наставили бомбардовање Техерана током другог дана војне интервенције против Ирана.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Иран

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Маскирани разбојници опљачкали власника ауто сервиса: Тукли га и стављали му кесу на главу

42 мин

0
Абу Даби експлозија

Свијет

Ирански дронови пали код крузера са 3.500 туриста

50 мин

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Имала 14 мјесеци: Објављена фотографија убијене Хамнеијеве унучице

55 мин

0
Село Сврчуге

Регион

Село Сврчуге постало прави хит на на друштвеним мрежама

55 мин

0

Више из рубрике

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Свијет

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

32 мин

0
Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест

Свијет

Јецаји се проламали у студију: Овако је објављена смрт Хамнеија

41 мин

0
Абу Даби експлозија

Свијет

Ирански дронови пали код крузера са 3.500 туриста

50 мин

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Имала 14 мјесеци: Објављена фотографија убијене Хамнеијеве унучице

55 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner