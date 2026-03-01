Погођена зграда иранске државне телевизије

Извор:
Сједиште иранске државне радио-телевизије погођено је током бомбардовања Техерана, али је настављено редовно емитовање програма, преносе ирански медији.
"Тренутно се програми државне радио-телевизије емитују нормално. Стручњаци из одјељења за технику процјењују могућу штету", рекао је један водитељ.
САД и Израел су наставили бомбардовање Техерана током другог дана војне интервенције против Ирана.
