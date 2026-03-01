Logo
Преминуо брат познате пјевачице

Курир

01.03.2026

20:41

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Млађа сестра покојне Силване Арменулић, Дина Бајрактаревић Николић на свом Фејсбук профилу саопштила је тужну вијест. Наиме, њихов брат Абудин је умро.

Сестра Силване Арменулић се емотивном објавом опростила од њега.

Погођена лука у Абу Дабију

Бања Лука

Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

- Са великом тугом јављамо родбини, пријатељима и познаницима да нас је напустио мој драги брат Абудин Будо. Заувијек ће остати у нашим срцима, мислима и молитвама. Хвала ти за сву љубав, доброту и успомене које си нам оставио. Почивај у миру. О термину сахране и посљедњег испраћаја обавијестићемо накнадно - написала је Дина.

Дина Бајрактаревић Николић присјетила се својевремено дана када је сазнала да је остала без Силване и сестре Мирјане.

-Никада нећу заборавити ту ноћ. Мој врисак се чуо кроз цијелу зграду. Знала сам, у тренутку, да се десило нешто страшно- рекла је Дина у једном интервјуу за "Блиц".

Дјевојчица, телефон

Регион

Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Три сестре биле су нераздвојне, а Силвана је, како каже, пред њима скидала све маске: "Пред публиком је била јака, али нама је показивала тугу. Знала је да заплаче, да каже како јој ништа не значи аплауз ако се послије концерта врати у празну кућу."

