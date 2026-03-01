Овај састојак је право благо у кући: Чисти све од пода до плафона

Извор:
Чишћење куће, каменца, рђа са металних предмета и микроталасне је јако незгодан посао с обзиром на то да се бактерије, масноћа и разне прљавштине скупљају као блесаве.
Домаћице користе разна средства за чишћење, а јабуково сирће је прави природни помагач у овом случају, чисти кућу од пода до плафона.
Помијешајте 1/4 шољице соде бикарбоне и једне супене кашике течног детерџента.
Додајте бијело дестиловано сирће и добићете кремасту смјесу спремну за чишћење куће.
Сирће је одлично рјешење за чишћење каменца, а можете бити сигурни да неће оштетити површину коју чистите.
Помијешајте двије супене кашике соли и једне кашике бијелог сирћета и добијеном пастом чистите каменац.
Предметима попут шрафа можете вратити сјај ако их ставите у посуду с прокуваним сирћетом.
Добро их исперите под млазом воде да сирће не би оштетило метал.
Једном недјељно умјесто чисте воде, прокувајте разређену течност воде и сирћета.
На тај начин уклонићете каменац из унутрашњости апарата.
Тако ће дјеловати и течност на собној температури, али ће поступак бити нешто дужи, односно биће потребно да сирће дјелује сат или два. Тада исперите кувало с обичном водом.
Загријте сирће да буде вруће, не прокључало и онда намочите главу туша у течност.
Каменац можете уклонити и ако сирће намочите на крпу и њом умотате дршку туша.
Оставите је тако прекривену крпом од 20 минута до пола сата да дјелује.
Веома је практично за металне дијелове које не можете уронити у посуду, а уколико буде потребно поновите поступак још једном.
Сипајте у шољу разријеђено бело сирће и пустите да одстоји неколико сати или преко ноћи.
Оперите с четком и пустите воду.
Направите мјешавину од 1 шољице соде бикарбоне и једне шољице топлог бијелог дестилованог сирћета.
Оставите да дјелује неких пет минута, а затим пустите топлу воду у одвод да се испере.
Направите размјеру од пола шољице соде бикарбоне и пола шољице топле воде и тиме очистите канту за смеће и уклоните непријатне мирисе.
Помијешајте 1/2 шољице белог дестилованог сирћета и 1/2 шољице воде и то улијте у посуду коју смијете да ставите у микроталасну и упалите да се угрије.
Пара ће очистити све поре у унутрашњости микроталасне и уклонити све мирисе хране.
Након тога, пребришите с чистом и сувом крпом.
1 шољицу бијелог дестилованог сирћета ставите у машину и упалите је да одради цијело једно прање.
Поступак поновите једном мјесечно.
На тај начин ћете уклонити све непријатне мирисе и уклониће се ружни трагови детерџента.
