Тад сам схватила да ће умријети: Потресна исповијест кћерке Саше Поповића

Извор:
АТВ
01.03.2026
21:09
Коментари:0
Дјеца Саше Поповића, Данијел и Александра, први пут су у документарном филму "Сале" говорили о најтежем периоду кроз који је породица пролазила током његове борбе са тешком болешћу.
Насљедници оснивача "Гранд продукције" испричали су како се носио са канцером, али и како их је припремао за оно што долази.
"Некако је задао задатак свима нама око себе да будемо храбри и припремљени на свакакве ситуације", истакао је Данијел.
Сцена
Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт
Сашина кћерка Александра Поповић није могла да заустави сузе док је говорила о посљедњим мјесецима очевог живота.
Како је истакла, у почетку је имала наду да ће се излијечити, а онда је услиједило тешко сазнање.
"У почетку сам имала наде да ће се излијечити, јер је било тренутака када му се побољша стање, па нагло падне, па се опет побољша. Али посљедњих пар мјесеци је толико пао да сам схватила да ће умријети", рекла је кроз сузе Александра Поповић.
Супруга Саше Поповића, Сузана Јовановић, кроз сузе је говорила о борби кроз коју су пролазили након сазнања о његовој болести.
Србија
Огласио се тим љекара о стању Ивице Дачића
Не може да заборави тежину тренутка када је вијест о Сашиној дијагнози требало да саопште дјеци.
"Најтежи тренутак ми је био када је требало да саопштимо дјеци. То је било језиво. Ја сам рекла да не знам како ћу дјеци то да кажем", рекла је удовица Саше Поповића и додала да је то било нешто најтеже са чим се суочила у животу.
"Тај тренутак никада нећу да заборавим. Они су били у шоку исто као и ми када смо чули дијагнозу - немогуће да се тати то догађа, да се Салету тако нешто догоди. Он који је пун живота, радости и љубави за сваког човјека који се нађе у његовој близини", испричала је Сузана Јовановић кроз сузе.
Сузана је изјавила да људи који до сад нису упознали Сашу, нити попили кафу са њим, имају предрасуде о њему.
"Он је један диван човјек био. Слободно могу да кажем да сви треба да учимо од њега", рекла је Сузана Јовановић у документарном филму.
Најновије
Најчитаније
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Тренутно на програму