Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

Извор:
АТВ
01.03.2026
20:24
Коментари:1
Иако цијене кафе на берзама, али и у продавницама широм Републике Српске тренутно мирују, ситуација је знатно другачија у угоститељским објектима, гдје се цијене овог омиљеног напитка крећу од 2,5 до 4,5 КМ за шољицу.
Момчило Бањац, директор компаније "Минеа" из Градишке, рекао је за "Независне новине" да су цијене кафе на берзама у посљедњих неколико мјесеци стабилне.
"Цијене су у набавци, али и у продаји већ неко вријеме стабилне. Нема промјена, нема ни наговјештаја да би могло доћи ни до додатног поскупљења, али ни до појефтињења", казао је Бањац.
Појаснио је да се цијена кафе по килограму креће од 27 до 31 КМ, зависно од произвођача.
Коментаришући раст цијена кафе у угоститељским објектима, Бањац истиче да на коначну цијену утиче низ фактора.
"У то су укључени и трошкови радне снаге, која је сваке године све скупља, као и цијена електричне енергије и низ других фактора", рекао је Бањац и додао да је сигурно и локација локала утиче на саму цијену.
"Не може кафа да кошта у центру града као у неким другим дијеловима града", казао је Бањац.
Горан Куртиновић, члан Управног одбора Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "Хореца", казао је за "Независне новине" да су цијене кафе, барем када је ријеч о Бањалуци, у неким угоститељским објектима већ повећане, а да се у оним локалима гдје нису још подигли цијену то очекује убрзо.
"Само поскупљење пословања утиче на цијену кафе", казао је Куртиновић и истакао да је кафа у готово свим угоститељским објектима најпродаванији производ.
Додаје да кафа кошта од 2, 5 до 4,5 КМ.
"Самим подизањем минималне плате повећани су трошкови рада, скупља је струја, али и остали производи, од хемије до комуналних услуга, све је у порасту", навео је Куртиновић.
Истиче да је у наредним мјесецима пред угоститељима велики проблем одлазак радника на сезонске послове.
"Они који остану очекују боље услове и веће плате", казао је Куртиновић, додајући да више цијене нису хир послодаваца, него да се, како каже, једноставно другачије не може пословати.
Како је објаснио, и локација локала у одређеној мјери диктира цијену.
"Сваки локал има своје трошкове пословања, па се већ при уласку у локал може процијенити колико би кафа могла коштати", рекао је Куртиновић.
Додао је да великом броју угоститеља проблем представљају кладионице и коцкарнице, којих је све више.
"Они спусте цијену за пола марке или марку и тако нам на неки начин 'отимају' госте", закључио је Куртиновић.
Једна Бањалучанка остала је шокирана новом цијеном кафе у једном угоститељском објекту у Бањалуци.
"Сјела сам са другарицом на кафу и остала изненађена да двије кафе коштају нешто мање од осам марака, тачније 7,6 КМ, а прије само мјесец дана ту исту кафу платиле смо пет марака", казала је она.
Муриса Марић, извршна директор Удружења за заштиту потрошача "Дон" из Приједора, казала је раније за "Независне новине" да је због високе цијене примјетно да грађани пију мање кафе.
"Осјетан је пад продаје кафе", казала је Марићева и истакла да вјероватно грађани мијењају и навике испијања овог омиљеног напитка више пута дневно.
