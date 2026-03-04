"Вјерујеш ли у Сотону?“: Монструм Срђан би ускоро могао на слободу

Извор:
04.03.2026
15:47
„Вјерујеш ли у Сотону?“, упитао је 1998. шеснаестогодишњу Елизабету Шубић. Када му није одговорила, пришао јој је с леђа, навукао фантомку и из аутоматске пушке испалио два хица у њену главу. Гимназијалка из Петриње није преживјела једини, случајни сусрет са Срђаном Млађаном. Елизабета и Млађан били су вршњаци.
„Да није наишла она, наишао би неко други, и ја бих га убио“, рекао је Млађан током истраге.
Млађан је неколико недјеља након што је убио Елизабету, док је полиција још покушавала да открије ко је убица, пуцао у свог комшију. Пензионера Петра Јанчића убио је у гаражи с три хица, а разлог никада није откривен.
Полиција му је ушла у траг преко филма „Рођене убице“ који је у једном петрињском видео-клубу изнајмио чак 52 пута. Његов отац им је рекао да је Срђан већ пуцао из његове пушке у дворишту баке и дједа. Пронашли су чауре у башти и упоредили их са чаурама са мјеста злочина.
Срђан Млађан злочине је признао тек након два дана испитивања.
Полицији је био познат и раније. Проваљивао је у киоске, бушио гуме на камионима, са 14 година запалио је школску библиотеку, а из Техничке школе кроз прозор побацао рачунаре. Био је јуниорски првак Хрватске у рвању, али му је након провале у школу забрањено даље такмичење.
Осуђен је на десет година затвора. Добио је максималну казну која му се као малољетнику могла изрећи. Судији је након изрицања пресуде поручио: „Видимо се у паклу.“
Затворен је у казнено-поправном заводу у Пожеги, из којег је због примјерног владања на слободу излазио чак 21 пут. Са посљедњег наградног изласка није се вратио.
У фебруару 2002. године отишао је на наградни излазак. Дошао је у Загреб, изнајмио стан на Боронгају, набавио пиштољ и опљачкао банку. Полиција га је лоцирала, а искусни полицајац Миленко Врањковић Кинг отишао је да га приведе са још двојицом колега.
Млађан није био у стану, али га је Кинг сусрео у степеништу. Затражио је личну карту и питао га да ли станује у тој згради, на шта је Млађан одговорио са три метка. Убио је полицајца и узео му службени пиштољ.
Након убиства покушао је да се сакрије у стану своје сестричине, која му није жељела отворити врата. Млађан у том тренутку још није знао да је управо она дојавила полицији гдје се налази.
Наставио је да бјежи и на Равницама ушао у кућу Божене Косовић и као таоце држао њу, њену кћерку и сина. Породица Косовић преживјела је сусрет са „сисачким монструмом“, како је убрзо назван у медијима.
Талачка криза на Равницама трајала је пет сати. Специјална полиција опколила је кућу, а Млађан је захтијевао да дођу бројне новинарске екипе. Плашио се, рекао је касније, да ће га полицајци убити јер је он убио једног од њих. Предао се го до појаса.
На суду је напао сестричину, након чега су га једва савладали правосудни полицајци. „Курво, платићеш ми за ово!“, рекао је сестричини коју је оборио на под.
На суђењу је тврдио да је морао да убија јер га је јако болео стомак, а глас у глави му је говорио да ће бол престати када убије. Суд је закључио да није неурачунљив, а вјештаци су навели да је ријеч о просјечно интелигентној особи са тешким поремећајем личности. Осуђен је на 25 година затвора.
Казна је у међувремену повећана на 29 година јер је Млађан током једног од излазака опљачкао апотеку у Пожеги.
У Лепоглави се Млађан 2019. године оженио тада двадесетогодишњом Елијом Молнар из Загреба. Прије вјенчања младу није видио, а романса је започела тако што му је Загрепчанка писала. Он јој је предложио брак, што је она прихватила.
Управа затвора му је одобрила вјенчање, али не и боравак са супругом у просторији за посјете, што се иначе одобрава како би супружници имали простор и вријеме за интимност.
Елијин дјед за вјенчање је сазнао од новинара „Јутарњег листа“.
„Молим? Шта сте рекли? Удала се? За убицу? Мој Боже. Вратила се касно увече кући. Преко руке је носила пребачену дугу црну хаљину. Понашањем није одавала да јој се догодила нека прекретница у животу, нешто важно. Једино је до три ујутру остала да прича са братом у соби. Сад кад враћам филм, можда му је причала о том вјенчању“, казао је шокирани дјед.
Додао је да су знали да јој Млађан шаље љубавна писма и да „воли екстреме“, те да јој, како је рекао, они не могу ништа.
Она је за медије тада изјавила да се Срђан Млађан промијенио и да више није иста особа, те да су се прва два убиства догодила док она још није била ни рођена.
Годину дана након вјенчања, Елија Млађан завршила је у притвору. Полиција је против ње поднијела кривичну пријаву због пријетњи баки са којом живи, а све се наводно догодило у вечерњим часовима у стану баке и дједа у Загребу.
Прво се сама повриједила ножем и позвала Хитну помоћ тражећи да буде хоспитализована. Хитна помоћ је дошла, али након што су јој саниране повреде и обављен преглед, љекари су одлучили да је пусте кући. Увече јој се стање поново погоршало, па се најприје посвађала и потукла са братом који је покушао да је смири.
Потом им је пришла бака која је такође покушала да унуку уразуми. Међутим, тада двадесетједногодишња дјевојка отишла је у другу собу, вратила се са ножем у руци и запријетила баки да ће је убити. Затим је сама позвала полицију, која је дошла и ухапсила је.
Неколико година касније, у фебруару 2011, Млађан је послао писмо родитељима своје прве жртве, Елизабете Шубић. У подужем писму тврдио је да се каје и да је „милошћу Божјом“ увидио своје грешке.
„Узео сам живот ваше невине кћери, оставио у вама само празнину и тугу које моје кајање вјероватно неће моћи ублажити, мада се у себи надам да ће једног дана то бити посљедица и плод овог мог писма које је најтеже које сам у животу написао“, поручио им је.
„Али оно што могу рећи искрено јесте да ми само убиство и смрт ваше кћери никада нису представљали ужитак нити перверзно задовољство (како сте можда мислили), јер тај чин зла био је само зло за које ја у то вријеме нисам вјеровао да постоји“, написао је, између осталог. Због писма је добио нове санкције у затвору.
Млађан је више пута током 2021. године од другог затвореника, свог вјенчаног кума Жељка Бијелића, тражио да отме и убије више људи, међу њима и сада већ бившу супругу Елију. На списку су били и људи који су свједочили против њега на суду, рекао је Бијелић у документарцу „Срђан Млађан – Рођени убица“ Андрије Јарка и Дарија Тодоровића.
Бијелић је због превара у затворима провео укупно 15 година, а са Млађаном се спријатељио у Лепоглави док су били цимери у ћелији. Рекао је да је Млађан у почетку дјеловао као „нормална особа“, али да је касније схватио да је „Срђан најопаснија особа и најгори монструм, те највећи преварант“.
У документарцу је навео и да страхује од Млађановог изласка на слободу и сматра да би након одслужења казне требало да буде смјештен у психијатријску установу.
Млађану је данас почело ново суђење због подстрекавања свог кума на отмицу и убиства, а на суд је доведен уз јаку наоружану полицијску пратњу.
„Са гнушањем и одлучно одбацујем све оно што ми се ставља на терет“, поручио је. Суђење ће трајати најмање до јуна ове године, а уколико не буде осуђен на нову казну, четрдесетчетворогодишњи Срђан Млађан на слободу би требало да изађе 2027. године.
