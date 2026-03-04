Logo
Званично: Звезда игра у Сарајеву

Извор:

Агенције

04.03.2026

15:28

Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Црвене звезде играће у Сарајеву меч АБА лиге против домаћина Дубаија.

Ратни сукоби на Блиском истоку из дана у дан утичу на спортске догађаје и њихово помјерање и одлагање.

Дјелује да је Евролига највише претрпјела, пошто је елитно такмичење прво морало да одложи утакмицу Дубаија против Партизана, која је требало да се одигра у Београду.

Екипа Јурице Големца макар привремено ће се преселити, па ће Дубаи домаћин ривалима у Евролиги, али и АБА лиги, у наредном периоду бити у Сарајеву, гдје је већ почетком новембра угостио и Хапоел Тел Авив.

Како је званично потврђено, послије Басконије и евролигашког дуела заказаног за 12. март, у Сарајево долази и Црвена звезда 15. март у АБА лиги.

У Дубаију постоји нада у клубу да би могли да се врате кући прије краја сезоне можда чак и за меч са Панатинаикосом, који је на програму 24. март, уз питање да ли ће друге екипе бити вољене да путују у УАЕ с обзиром на тренутну ситуацију.

Тагови :

Евролига

КК Дубаи

Дубаи вести

