Званично: Звезда игра у Сарајеву

04.03.2026
15:28
Кошаркаши Црвене звезде играће у Сарајеву меч АБА лиге против домаћина Дубаија.
Ратни сукоби на Блиском истоку из дана у дан утичу на спортске догађаје и њихово помјерање и одлагање.
Дјелује да је Евролига највише претрпјела, пошто је елитно такмичење прво морало да одложи утакмицу Дубаија против Партизана, која је требало да се одигра у Београду.
Екипа Јурице Големца макар привремено ће се преселити, па ће Дубаи домаћин ривалима у Евролиги, али и АБА лиги, у наредном периоду бити у Сарајеву, гдје је већ почетком новембра угостио и Хапоел Тел Авив.
Како је званично потврђено, послије Басконије и евролигашког дуела заказаног за 12. март, у Сарајево долази и Црвена звезда 15. март у АБА лиги.
У Дубаију постоји нада у клубу да би могли да се врате кући прије краја сезоне можда чак и за меч са Панатинаикосом, који је на програму 24. март, уз питање да ли ће друге екипе бити вољене да путују у УАЕ с обзиром на тренутну ситуацију.
