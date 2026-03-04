Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

Извор:
Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да ће недавно најављена глобална царина од 15 одсто предсједника Доналда Трампа бити примјењена у току ове недјеље.
Бесент је предвидио да ће се америчке царинске стопе ускоро вратити на ниво на којем су биле прије него што је Врховни суд поништио Трампове одредбе.
"Чврсто вјерујем да ће се царинске стопе вратити на старе нивое у року од пет мјесеци", рекао је Бесент.
Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донео је 20. фебруара одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео предсједник Доналд Трамп, што представља његов најзначајнији правни пораз од повратка у Бијелу кућу.
Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм свијета.
Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом, пренио је "Блумберг".
