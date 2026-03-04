Logo
Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

Извор:

Агенције

04.03.2026

16:02

Коментари:

0
Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина
Фото: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да ће недавно најављена глобална царина од 15 одсто предсједника Доналда Трампа бити примјењена у току ове недјеље.

Бесент је предвидио да ће се америчке царинске стопе ускоро вратити на ниво на којем су биле прије него што је Врховни суд поништио Трампове одредбе.

"Чврсто вјерујем да ће се царинске стопе вратити на старе нивое у року од пет мјесеци", рекао је Бесент.

Врховни суд Сједињених Америчких Држава у Вашингтону донео је 20. фебруара одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео предсједник Доналд Трамп, што представља његов најзначајнији правни пораз од повратка у Бијелу кућу.

Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм свијета.

Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом, пренио је "Блумберг".

Тагови :

царине

Доналд Трамп

Америка

Коментари (0)
