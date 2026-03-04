Велика промјена стиже у банке: Шта то значи за кориснике?

Аутор:АТВ
04.03.2026
10:53
Коментари:0
Вештачка интелигенција се већ примјењује у банкама у Србији и она ће клијентима ускоро донијети да имају свог личног дигиталног савјетника.
То је изјавио предсједник Извршног одбора Адико Банк Срђан Кондић, на 33. Копаоник бизнис форуму, на панелу "Банкарство 2030: Отпорност у дигиталном свијету".
Кондић је рекао за Танјуг да АИ клијентима може, знајући њихове потребе, кредитну историју и све остало, да направи најбољу понуду.
Он је рекао да дигитализација мијења свијет банкарства већ десетак година и да је она омогућила клијентима оно што желе: једноставност, брзину и доступност.
"То је некада била пословница, данас је све више дигитални свијет, односно мобилна апликација банке. Прво то постаје корисничко искуство које је брзо, ефикасно, на примјер, уз помоћ мобилне апликације можете да платите рачуне било где из своје дневне собе, са путовања итд. Данас можете да подигнете кредит, да оставите штедњу у банци, положите и да урадите све друге банкарске услуге било гдје, било када", навео је Кондић.
Додао је да је сада дошло вријеме вештачке интелигенције у којој ће клијенти имати свог дигиталног савјетника.
Поред тога што ће вјештачка интелигенција, знајући потребе клијента, његову кредитну историју и све остало што треба, знати боље од било које банке да му направи понуду, она ће га, наводи Кондић, и дисциплиновати.
"Она ће чак и да вас дисциплинује и да вас опомиње уколико прекорачите одређене норме које сте договорили са њом или које су неки стандард. Као што је некада било битно да имате одговорног и паметног савјетника у пословници, тако ће се сада разликовати које су успешније или мање успешне банке по квалитету њиховог АИ агента", нагласио је Кондић.
Србија
Отказана два лета из Дубаија за Београд
На питање колико ће времена бити потребно за то, он одговара да су промене веома брзо.
"Зато је вријеме потребно за одлуку о кредитном захтјеву код грађана просјечно 10 минута, што је прије пет или шест година било незамисливо. Код правних лица то је 48, некада чак и 24 сата. Све захваљујући АИ алгоритмима које смо имплементирали у посљедњих неколико година. Дакле, иде то брзо", рекао је Кондић.
Што се тиче законске регулативе које прате примјену вјештачке интелигенције у банкама, он истиче да су банке најстроже регулисане индустрије и то са разлогом, зато што раде са туђим новцем, новцем грађана.
"У нашем ДНК, банака и банкара, јесте стотинама година опрезност. Ако урадимо ово ком ризику се излажемо да евентуално погријешимо. Сада је дошло вријеме да се размишља на други начин, ако не покушамо, ако не имплементирамо неке новине, шта ће се онда десити?", навео је Кондић.
Он истиче да Република Србија, Народна банка и сви други органи који су задужени за банке врло проактивно делују, имплементирају савремене европске смјернице и савремене регулаторне праксе.
"Надам се да ће у будућем периоду то исто тако да иде, да се обезбиједи један оквир банкама, да могу да испрате технолошку битку, да обезбиједе најбоље услуге за своје клијенте, а истовремено да сачувамо повјерење и сигурност грађана у банкама", навео је Кондић.
Он је рекао и да се банке интензивно припремају интензивно за улазак у СЕПА (Јединствено подручје за плаћања у еврима) систем.
"Многе од нас су већ спремне и то очекујемо исто да ће бити један велики искорак, нарочито из угла наших потрошача, наших клијената, гдје ће моћи да на брз, једноставан и повољан начин обаве све своје платне трансакције", рекао је Кондић, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму