Јутарњи ритуал од 20 минута утиче на активности током цијелог дана

Аутор:АТВ
04.03.2026
10:41
Коментари:0
За неке људе, буђење ујутру је лако, док је некима то права тјескоба.
Срећом за све који се боре са сваким буђењем, нова студија из Јапана је пронашла нешто што помаже: излагање природном свјетлу ујутру.
Свијет
Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана
Иако је овај однос раније проучаван у медицинском контексту, ово истраживање користи архитектонски приступ, одређујући како се ово знање може примјенити ван лабораторије.
Студија је тестирала три различита јутарња сценарија: излагање природном свјетлу од зоре до буђења, излагање природном свјетлу 20 минута и без излагања природном свјетлу прије буђења. Истраживачи су открили да је група која није била изложена природном свјетлу прије буђења имала највише јутарњег умора. Од друге двије групе, она која је била изложена природном свјетлу 20 минута била је најмање уморна.
Природно свјетло има тако дубок утицај на начин на који спавамо и будимо се.
Економија
Њемачка остала без квалификованих радника: Многе фирме престају са радом
- То се своди на наш циркадијални ритам или унутрашњи сат тијела који говори нашим органима колико је сати напољу - каже др Дејвид Бенавидес, љекар медицине спавања.
Природно свјетло пружа најјачи и најробуснији сигнал циркадијалном сату, омогућавајући оптималне ритмове хормона, расположења и понашања.
Иако је велики дио нашег циркадијалног ритма генетски унапред програмиран, можемо утицати на његове аспекте – а свјетлост је његов најјачи спољашњи сигнал, преносе Новости Магазин.
Регион
Регистрован земљотрес у Хрватској
- Како свјетлост улази у наше очи, она помаже у регулисању главног сата тијела, познатог и као "супрахијазматично језгро" који се налази у мозгу. Савладавање овог концепта може побољшати вријеме спавања и буђења, расположење, енергију и опште здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
1 ч0
Култура
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Друштво
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
18 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
11
12
07
12
06
Тренутно на програму