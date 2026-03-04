Logo
Large banner

Јутарњи ритуал од 20 минута утиче на активности током цијелог дана

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:41

Коментари:

0
Јутарњи ритуал од 20 минута утиче на активности током цијелог дана

За неке људе, буђење ујутру је лако, док је некима то права тјескоба.

Срећом за све који се боре са сваким буђењем, нова студија из Јапана је пронашла нешто што помаже: излагање природном свјетлу ујутру.

Мојтаба Хамнеи

Свијет

Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

Иако је овај однос раније проучаван у медицинском контексту, ово истраживање користи архитектонски приступ, одређујући како се ово знање може примјенити ван лабораторије.

Како користити природно свјетло за смањење јутарњег умора?

Студија је тестирала три различита јутарња сценарија: излагање природном свјетлу од зоре до буђења, излагање природном свјетлу 20 минута и без излагања природном свјетлу прије буђења. Истраживачи су открили да је група која није била изложена природном свјетлу прије буђења имала највише јутарњег умора. Од друге двије групе, она која је била изложена природном свјетлу 20 минута била је најмање уморна.

Зашто нам природно свјетло помаже да се пробудимо?

Природно свјетло има тако дубок утицај на начин на који спавамо и будимо се.

majstor-zanatlija-030925

Економија

Њемачка остала без квалификованих радника: Многе фирме престају са радом

- То се своди на наш циркадијални ритам или унутрашњи сат тијела који говори нашим органима колико је сати напољу - каже др Дејвид Бенавидес, љекар медицине спавања.

Природно свјетло пружа најјачи и најробуснији сигнал циркадијалном сату, омогућавајући оптималне ритмове хормона, расположења и понашања.

Иако је велики дио нашег циркадијалног ритма генетски унапред програмиран, можемо утицати на његове аспекте – а свјетлост је његов најјачи спољашњи сигнал, преносе Новости Магазин.

zemljotres potres

Регион

Регистрован земљотрес у Хрватској

- Како свјетлост улази у наше очи, она помаже у регулисању главног сата тијела, познатог и као "супрахијазматично језгро" који се налази у мозгу. Савладавање овог концепта може побољшати вријеме спавања и буђења, расположење, енергију и опште здравље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

buđenje

razbuđivanje

aktivnosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

Тенис

Вртоглава цифра: Погледајте колико кошта вјеренички прстен Арине Сабаленке

1 ч

0
Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

Култура

Умрла чувена глумица из познате серије: Изгубила битку са најгором болешћу

1 ч

0
Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Бања Лука

Бањалучка полиција упутила хитан апел грађанима: Казне су 1.000 КМ

1 ч

1
Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст

Друштво

Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст

1 ч

0

Више из рубрике

Банане чувају срце и регулишу притисак: Ево како утичу на депресију

Здравље

Банане чувају срце и регулишу притисак: Ево како утичу на депресију

2 ч

0
Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Здравље

Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

2 ч

0
вага

Здравље

Килограми који носе дијагнозе: Гојазност све већи изазов за Српску

4 ч

0
Вода

Здравље

Алергија на воду? Овако изгледа живот са свакодневним болом

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner