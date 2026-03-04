Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

Аутор:АТВ
Иранско Вијеће експерата изабрало је Мојтабу Хосеинија Хамнеија за новог врховног вођу Исламске Републике, преноси "Иран Интернешнал".
Мојтаба Хаменеи насљеђује свог оца, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо у израелском ваздушном нападу рано у суботу.
Мојтаба Хосеини Хамнеи рођен је 8. септембра 1969. године у Машхаду и други је син Алија Хамнеија, бившег врховног вође Ирана.
Током младости провео је седам година у градовима Сардашт и Махабад на сјеверозападу Ирана, гдје је стекао основно образовање.
Након завршене средње школе, посветио се студију теологије, а међу његовим раним учитељима били су отац и ајатолах Махмуд Хашеми Шахроуди. Године 1999. наставио је теолошке студије у Кому.
Током живота, Мојтаба Хаменеи је стекао репутацију најутицајнијег сина Хамнеија и могућег насљедника врховног вође.
Учествовао је у Иранско-ирачком рату од 1987. до 1988. године, а касније је преузео контролу над Басијем, паравојном организацијом која је учествовала у гушењу протеста након избора 2009. године.
Мојтаба Хаменеи предаје теологију у Кому а 2004. године се оженио Захром Хадад-Адел, с којом има прво дијете рођено 2007. године.
Његов политички пут био је контроверзан. Подржавао је бившег предсједника Махмуда Ахмединеџада и, према тврдњама медија, имао водећу улогу у организацији Ахмединеџадове побједе на изборима 2009. године.
Такође је био кључна фигура у координацији репресије над противвладиним демонстрантима, директно надгледајући Басиј парамилитарце.
Мојтаба Хаменеи је познат и по управљању великим финансијским средствима, укључујући међународне некретнине у Лондону и Дубаију, као и интересе у бродарству, банкарству и хотелијерству у Европи. Према извјештајима, средства су структурирана преко посредника и компанија у више јурисдикција.
Сједињене Америчке Државе увеле су му санкције 2019. године због дјеловања у име врховног вође без званичног именовања и блиске сарадње с командантом Кудс снага, укључујући тајне операције, обуку и финансирање група попут Талибана, Хезболаха, Хамаса и других, те због јачања унутрашњих и регионалних амбиција свог оца.
