Други син, шеф паравојске: Ко је Мојтаба Хамнеи, нови лидер Ирана

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:36

Коментари:

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иранско Вијеће експерата изабрало је Мојтабу Хосеинија Хамнеија за новог врховног вођу Исламске Републике, преноси "Иран Интернешнал".

Мојтаба Хаменеи насљеђује свог оца, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо у израелском ваздушном нападу рано у суботу.

Образовање

Мојтаба Хосеини Хамнеи рођен је 8. септембра 1969. године у Машхаду и други је син Алија Хамнеија, бившег врховног вође Ирана.

Током младости провео је седам година у градовима Сардашт и Махабад на сјеверозападу Ирана, гдје је стекао основно образовање.

Након завршене средње школе, посветио се студију теологије, а међу његовим раним учитељима били су отац и ајатолах Махмуд Хашеми Шахроуди. Године 1999. наставио је теолошке студије у Кому.

Током живота, Мојтаба Хаменеи је стекао репутацију најутицајнијег сина Хамнеија и могућег насљедника врховног вође.

Учествовао је у Иранско-ирачком рату од 1987. до 1988. године, а касније је преузео контролу над Басијем, паравојном организацијом која је учествовала у гушењу протеста након избора 2009. године.

Мојтаба Хаменеи предаје теологију у Кому а 2004. године се оженио Захром Хадад-Адел, с којом има прво дијете рођено 2007. године.

Политички пут

Његов политички пут био је контроверзан. Подржавао је бившег предсједника Махмуда Ахмединеџада и, према тврдњама медија, имао водећу улогу у организацији Ахмединеџадове побједе на изборима 2009. године.

Такође је био кључна фигура у координацији репресије над противвладиним демонстрантима, директно надгледајући Басиј парамилитарце.

Мојтаба Хаменеи је познат и по управљању великим финансијским средствима, укључујући међународне некретнине у Лондону и Дубаију, као и интересе у бродарству, банкарству и хотелијерству у Европи. Према извјештајима, средства су структурирана преко посредника и компанија у више јурисдикција.

Сједињене Америчке Државе увеле су му санкције 2019. године због дјеловања у име врховног вође без званичног именовања и блиске сарадње с командантом Кудс снага, укључујући тајне операције, обуку и финансирање група попут Талибана, Хезболаха, Хамаса и других, те због јачања унутрашњих и регионалних амбиција свог оца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

