Проглашена три дана жалости због несреће у којој су погинуле мајка и кћерка

04.03.2026
Цијела Сјеница је у сузама након што су синоћ у тешкој саобраћајној несрећи настрадале мајка Едиса Каришик (44) и кћерка Лејла Каришик (12), док се сину старом девет година љекари у Београду боре за живот.
Поводом ове трагедије у Сјеници су проглашена три дана жалости.
До тешке саобраћајне несреће у Сјеници дошло је када је возач “шкоде” изгубио контролу и излетио са коловоза на тротоар, на ком се у том тренутку кретала мајка са двоје дјеце.
– Ово је заиста права трагедија, која је погодила сваког не само у Сјеници већ и у читавој Србији. Надамо се да ће дјечак бити добро. Због погибије мајке и кћерке у Сјеници ће данас, сутра и прекосутра бити дани жалости – потврдио је за РИНУ замјеник предсједнице општине Сјеница Радиша Кнежевић, пише Блиц.
Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару
Возач А.К. се одмах зауставио на мјесту несреће и приведен је у станицу полиције.
Погинула жена иначе је била запослена у Полицијској управи Нови Пазар и током свог рада била је ангажована управо на промоцији споре и безбедне вожње, како би број саобраћајних несрећа био смањен на минимум.
