Проглашена три дана жалости због несреће у којој су погинуле мајка и кћерка

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:42

Преминуле мајка и кћерка Едиса Каришик и Лејла Каришик
Фото: Друштвене мреже

Цијела Сјеница је у сузама након што су синоћ у тешкој саобраћајној несрећи настрадале мајка Едиса Каришик (44) и кћерка Лејла Каришик (12), док се сину старом девет година љекари у Београду боре за живот.

Поводом ове трагедије у Сјеници су проглашена три дана жалости.

До тешке саобраћајне несреће у Сјеници дошло је када је возач “шкоде” изгубио контролу и излетио са коловоза на тротоар, на ком се у том тренутку кретала мајка са двоје д‌јеце.

– Ово је заиста права трагедија, која је погодила сваког не само у Сјеници већ и у читавој Србији. Надамо се да ће д‌јечак бити добро. Због погибије мајке и кћерке у Сјеници ће данас, сутра и прекосутра бити дани жалости – потврдио је за РИНУ замјеник предсједнице општине Сјеница Радиша Кнежевић, пише Блиц.

Полиција Србија

Хроника

Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару

Возач А.К. се одмах зауставио на мјесту несреће и приведен је у станицу полиције.

Погинула жена иначе је била запослена у Полицијској управи Нови Пазар и током свог рада била је ангажована управо на промоцији споре и безбедне вожње, како би број саобраћајних несрећа био смањен на минимум.

Саобраћајна несрећа

Дан жалости

Србија

Едиса Каришик

Лејла Каришик

