Ужас у БиХ: Дијете (6) преминуло од менингококне сепсе, више особа под надзором

На подручју Високог крајем фебруара забиљежен је смртни случај усљед менингококне сепсе код дјетета предшколског узраста, а у току је провођење свих епидемиолошких смјерница и препорука и код особа које су биле у контакту.
Ова информација потврђена је порталу Klix.ba из Института за здравље и сигурност хране који су потврдили да је у сриједу 25. фебруара ове године, на подручју Високог забиљежен смртни исход усљед пријављеног случаја менингококне сепсе код дјетета предшколског узраста, старости шест и по година.
"Надлежне службе Дома здравља Високо, одмах по добијању информација провеле су свеобухватне епидемиолошке обраде. Сви идентификовани блиски контакти у Високом правовремено су обухваћени одговарајућом антибиотском профилаксом, у складу с важећим епидемиолошким смјерницама и стручним препорукама", казали су из Института.
Надаље, казали су да дијете није похађало основну школу, иако је живјело у насељу из којег одређени број дјеце похађа једну од основних школа на подручју Високог.
"Идентификоване су све особе које су биле у било каквом контакту с дјететом те обављени сви потребни прегледи. До овог тренутка нема пријављених нових сумњивих нити потврђених случајева повезаних с наведеним догађајем", појаснили су.
У склопу мјера обављена је и дезинфекција свих простора, али превентивно и школе у близини мјеста боравка овог дјетета, у којој се, према информацијама које посједују, настава одвија онлајн због техничког квара на систему гријања.
"Заштитну терапију је примило осам малољетних особа, тринаест осталих чланова породице те четрнаест здравствених радника који су били у контакту с дјететом и породицом. Као превентивна мјера, у току је појачан здравствени надзор у трајању од 21 дан, уз достављање информативних упута школи и родитељима о симптомима на које је потребно обратити пажњу те о начину поступања у случају евентуалне појаве здравствених тегоба", додали су из Института за здравље и безбједност хране.
На крају су нагласили да надлежне институције континуирано и правовремено прате ситуацију и подузимају адекватне кораке те да се у овом тренутку ради о превентивном и савјетодавном поступању, усмјереном на смањење забринутости и пружање тачних информација родитељима и наставном особљу.
