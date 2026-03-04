Logo
Large banner

Ужас у БиХ: Дијете (6) преминуло од менингококне сепсе, више особа под надзором

Аутор:

АТВ

04.03.2026

10:09

Коментари:

1
Ужас у БиХ: Дијете (6) преминуло од менингококне сепсе, више особа под надзором
Фото: Pexels

На подручју Високог крајем фебруара забиљежен је смртни случај усљед менингококне сепсе код дјетета предшколског узраста, а у току је провођење свих епидемиолошких смјерница и препорука и код особа које су биле у контакту.

Ова информација потврђена је порталу Klix.ba из Института за здравље и сигурност хране који су потврдили да је у сриједу 25. фебруара ове године, на подручју Високог забиљежен смртни исход усљед пријављеног случаја менингококне сепсе код дјетета предшколског узраста, старости шест и по година.

policija rs uvidjaj

Хроника

Голфом слетјела са пута, малољетник превезен на УКЦ Српске

"Надлежне службе Дома здравља Високо, одмах по добијању информација провеле су свеобухватне епидемиолошке обраде. Сви идентификовани блиски контакти у Високом правовремено су обухваћени одговарајућом антибиотском профилаксом, у складу с важећим епидемиолошким смјерницама и стручним препорукама", казали су из Института.

Надаље, казали су да дијете није похађало основну школу, иако је живјело у насељу из којег одређени број дјеце похађа једну од основних школа на подручју Високог.

"Идентификоване су све особе које су биле у било каквом контакту с дјететом те обављени сви потребни прегледи. До овог тренутка нема пријављених нових сумњивих нити потврђених случајева повезаних с наведеним догађајем", појаснили су.

gasovod (1)

Економија

Гас најскупљи у посљедње три године

У склопу мјера обављена је и дезинфекција свих простора, али превентивно и школе у близини мјеста боравка овог дјетета, у којој се, према информацијама које посједују, настава одвија онлајн због техничког квара на систему гријања.

"Заштитну терапију је примило осам малољетних особа, тринаест осталих чланова породице те четрнаест здравствених радника који су били у контакту с дјететом и породицом. Као превентивна мјера, у току је појачан здравствени надзор у трајању од 21 дан, уз достављање информативних упута школи и родитељима о симптомима на које је потребно обратити пажњу те о начину поступања у случају евентуалне појаве здравствених тегоба", додали су из Института за здравље и безбједност хране.

Банане

Здравље

Банане чувају срце и регулишу притисак: Ево како утичу на депресију

На крају су нагласили да надлежне институције континуирано и правовремено прате ситуацију и подузимају адекватне кораке те да се у овом тренутку ради о превентивном и савјетодавном поступању, усмјереном на смањење забринутости и пружање тачних информација родитељима и наставном особљу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

dijete

Visoko

Менингококна сепса

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Америчка војска у Еквадору

Свијет

Америчка војска покренула акцију у још једној земљи

2 ч

0
Љубав. вјенчање

Занимљивости

Мушкарци рођени у ова 2 хороскопска знака су највећи слабићи

2 ч

0
Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Наука и технологија

Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

2 ч

0
Пељешки мост

Регион

Појавиле се пукотине на Пељешком мосту, огласиле се ''Хрватске цесте''

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција Републике Српске / Увиђај

Хроника

Голфом слетјела са пута, малољетник превезен на УКЦ Српске

2 ч

0
СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

Хроника

СИПА претреса више локација, на мети и службеник УИО

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Ухапшен возач из Сјенице: Покосио мајку и двоје дјеце на тротоару

3 ч

0
Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека

Хроника

Милан пријетио жени да ће је заклати: Ево колика га робија чека

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner