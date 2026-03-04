Детаљи стравичног напада паса: Жени откинули руку, она сва у крви допузала до куће

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:31
Коментари:0
Детаљи стравичног напада два пса расе кане корсо у Беранској улици на Вождовцу, у којем је тешко повријеђена Гордана Д. (57), шокирали су јавност.
Према посљедњим информацијама, несрећна жена је у звјерском нападу остала без руке, док јој је тијело прекривено дубоким уједима и ранама.
Љубав и секс
Ове три ствари никада не би требало да покушавате промјенити код мушкараца
Нови детаљи свједочења очевидаца указују на то да је Гордана показала невјероватну снагу у тренуцима док су је рођени љубимци кидали. Иако тешко осакаћена, она је, према ријечима комшија, у тренуцима повратка свијести успијевала да се метар по метар вуче ка сигурности дома.
"Призор је био неописив. Жена је крварила, губила свијест, па се опет будила и пузала. Успјела је некако да отвори врата и уђе у кућу, гдје је на крају и пронађена без свијести у локви крви", наводи један од свејдока који је са улице посматрао драму.
Свијет
Сијарто: Прије ће Кијев остати без новца него Мађарска без нафте
Најпотреснији дио приче је чињеница да нико од присутних није смио да прескочи ограду и уђе у двориште како би директно помогао Гордани. Висока метална капија и два крволочна пса, која су у том тренутку била ван сваке контроле, представљали су смртну опасност за свакога ко би покушао да приђе.
Комшије су лудачки ударале о капију предметима које су нашли при руци, покушавајући да одвуку пажњу псима.
Док су пси кидали Гордану, она је, упркос шоку, покушавала да им се обрати ријечима: "Ја сам, Нора!", надајући се да ће је препознати.
Тек по доласку полиције, која је била принуђена да употреби ватрено оружје и усмрти псе на лицу мјеста, екипа Хитне помоћи је могла да уђе у кућу и пружи прву помоћ онесвијешћеној жени.
Република Српска
Мазалица: Текст резолуције о забрани усташтва усаглашен са историчарима и правницима
Како се сазнаје, породица се у октобру вратила из Шпаније. Пси, који су тамо навикли на слободу и три хектара отвореног простора, одједном су затворени у мало, бетонирано двориште у густо насељеном дијелу Београда. Комшије кажу да је мужјак од тада постао изузетно агресиван, лајући на сваког пролазника, док су власницу раније упозоравали да би могло доћи до трагедије.
Гордана Д. се тренутно налази у болници, гдје јој се љекари боре за живот након задобијених повреда које су јој трајно измијениле живот. Тијела паса је преузела "Ветерина Београд" и она су пребачена у хладњачу у Овчи ради даљег поступка, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
12
12
11
12
07
12
06
12
03
Тренутно на програму