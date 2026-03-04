Непроспаване ноћи и честа буђења: Како помоћи беби да развије здрав ритам спавања

Аутор:АТВ
Многи родитељи се суочавају с истим изазовом беба се често буди, тешко заспи или никако не развија стабилан ритам спавања. Иако то може бити исцрпљујуће, важно је знати да је такво понашање потпуно нормално у првим мјесецима живота.
Бебе тек уче разликовати дан од ноћи, привикавају се на нови ритам и траже сигурност кроз близину родитеља. Уз мале ритуале и досљедност, могуће им је олакшати успављивање и постепено успоставити мирније ноћи.
Развој спавања зависи од сазријевања мозга и индивидуалних потреба дјетета. Нека дјеца већ око шестог мјесеца могу преспавати 6-8 сати без буђења, док другима треба више времена. Свако дијете има властити ритам и није реално очекивати да сва дјеца спавају једнако.
Као оквирна смјерница, ритуали се могу почети уводити око четвртог мјесеца живота. То може бити фиксно вријеме спавања, смирена рутина прије одласка у кревет и понављање истих активности сваке вечери. Ипак, не постоји универзално правило – свака беба реагује другачије.
Бебе добро реагују на рутину. Покушајте да сваки дан беба иде у кревет и буди се у приближно исто вријеме. То помаже развијању осјећаја сигурности и предвидљивости.
Посљедњи сати прије спавања требају бити тихи и опуштајући. Бебе, баш као и одрасли, требају вријеме да се смире прије него што утону у сан.
Читање приче, тиха пјесмица, купање, лагана масажа или стављање у врећу за спавање – све су то мали сигнали који беби говоре да се ближи вријеме починка.
Омиљена декица, мекана играчка или комад одјеће који мирише на родитеље може додатно умирити бебу. Препоручљиво је ставити бебу у кревет док је будна, како би се научила успавати на истом мјесту гдје се буди.
Ако се беба пробуди, говорите тихо, не палите јака свјетла и избјегавајте игру. Тако беба учи да је ноћ вријеме за сан, пише Кликс.
Прије спавања уклоните све што може реметити сан: мокре пелене, буку, превисоку температуру. Идеална собна температура је између 16 и 20°C.
Бебе често пролазе кроз фазе тјескобе, посебно око деветог мјесеца када почињу сањати живописније снове. Пуно блискости и пажње током дана може смањити вечерњи немир.
