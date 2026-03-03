Ове предмете никако не перите у машини за прање суђа: Висока температура може да их оштети

Извор:
Курир
03.03.2026
12:55
Коментари:0
Машина за прање судова многима олакшава свакодневицу, али није свако посуђе предвиђено за високе температуре, снажне млазове воде и јаке детерџенте. Неки кухињски предмети брже се оштећују управо због прања у машини, па им ручно одржавање знатно продужава вијек трајања.
У наставку сазнајте које комаде је боље прати на класичан начин - сунђером и благим средством за прање.
Квалитетни кухињски ножеви лако губе оштрину ако се редовно перу у машини. У корпи долазе у контакт са другим прибором, а снажни млазови воде додатно утичу на сјечиво. Висока температура и хемијски састав детерџената могу временом оштетити метал. Најбоље је опрати их ручно, благим детерџентом, и одмах осушити како би се спријечила појава флека и корозије.
Варјаче, лопатице и даске од дрвета посебно су осјетљиве на комбинацију топлоте и влаге. У машини могу да се искриве, попуцају или изгубе заштитни слој. Влага продире у структуру дрвета, што дугорочно утиче на његов облик и трајност. Ручно прање и добро сушење далеко су безбједнија опција.
Иако неке термо шоље имају ознаку да су погодне за машинско прање, дуготрајно излагање високим температурама може ослабити изолациони слој. То значи да напитак више неће задржавати топлоту као раније. Ако желите да термо посуда задржи своју функционалност, перите је ручно и избјегавајте агресивна средства.
Старије или мање квалитетне пластичне посуде под утицајем високе температуре могу испуштати штетне материје. Чак и код оних са ознаком да су безбједне за машину, препоручује се опрез. Уколико их ипак перете у машини, поставите их даље од гријача и бирајте блаже програме, без највиших температура.
Посуђе од ливеног гвожђа цијењено је због посебног заштитног слоја који настаје редовном употребом. Тај слој омогућава непријањајућа својства и штити метал од рђе. Прање у машини може уклонити ту заштиту, остављајући површину подложну корозији и губитку функционалности. Ове тигање перите ручно, без агресивних детерџената.
Иако произвођачи често наводе да су безбједни за машинско прање, висока температура може временом оштетити њихов премаз. Када се заштитни слој истроши, храна почиње да се лијепи, а посуђе губи своју основну сврху. Ручно прање благим средством најбољи је начин да им продужите вијек.
Ситни отвори на рендету или цједиљки често задржавају остатке хране које машина не успијева да уклони. На крају ћете их свакако морати додатно рибати. Зато је једноставније одмах их опрати четком под млазом воде, док су остаци још свјежи.
Алуминијумско посуђе не треба да се пере у машини за прање посуђа.
Висока температура у машини може променити боју алуминијума и учинити да изгледа потамнио и истрошено. Иако ће остати функционални, естетски ефекат неће бити исти. Ако желите да задрже првобитан изглед, перите их ручно.
Ручно осликани тањири, порцелан са златним или сребрним ивицама и други декоративни комади посебно су осјетљиви. Агресивни детерџенти и висока температура могу изблиједити шаре и оштетити површину. Такве предмете перите пажљиво, ручно и без журбе – можда тај тренутак претворите у мали опуштајући ритуал уз музику или разговор.
Правилно одржавање кухињског прибора не само да продужава његов вијек трајања, већ чува и његов изглед и функционалност. Некада је мало додатног труда најбоља инвестиција у дуготрајност вашег посуђа.
