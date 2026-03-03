Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?

Извор:
Док зима полако одлази, а сунце постаје све јаче, природа нас полако припрема на долазак прољећа.
Први знакови новог годишњег доба и те како се већ виде: птице пјевају раније, а јутра постају свјетлија. Ово је савршено вријеме да размислите о томе које своје собне биљке можете постепено привикавати на спољашњи ваздух.
Пет цветова које можете изнети напоље
Мушкатла је класик балкона и тераса. Њени цвјетови у разним бојама могу трајати цијело прољеће и љето ако се о њима правилно бринете. Крајем фебруара и почетком марта могу се постепено привикавати на спољашњи ваздух, али још их заштитите од хладних ноћи и мраза.
Лобелија је деликатни цвијет који обично краси висеће корпе или ивице цвјетњака. Њени плави, љубичасти или бијели цвјетови додају живост сваком простору. Може почети да се износи напоље на сунчана и заклоњена мјеста, али још увијек пазите на ноћне температуре.
Бегоније су цијењене због својих раскошних листова и шарених цвјетова. Врло добро подносе полусеновита мјеста и лагану хладовину. Можете их постепено изнијети напоље, нарочито ако су заштићене од хладног вјетра и мраза.
Петуније су једна од најпопуларнијих балконских биљака. Њихови цвјетови могу красити све – од балконских углова до великих цвјетњака. Сада почиње право вријеме за њихово постепено привикавање на спољашње услове, све док ноћу температура не пада испод 5°Ц.
Лаванда је медитеранска биљка која обожава сунце и свјеж ваздух. Осим што даје прекрасан мирис, привлачи пчеле и лептире. Можете је полако изнијети напоље, чиме ће ојачати прије прољећног и љетнег цвјетања.
Пет цветова које још не би требало да износите напоље
Елегантне орхидеје изузетно воле топлоту и влажност ваздуха. Хладноћа може бити узрок отпадања цвјетова или оштећења листова. Још увијек их држите у дому док се спољашње температуре не стабилизују.
Фикус је собна биљка која лако страда од наглих промјена температуре. Иако воли свјетло, хладан ваздух може проузроковати опадање лишћа. Држите га у кући још неколико недјеља прије него што га изнесете напоље.
Мирни љиљан познат је по својој способности да прочисти ваздух, али је осјетљив на хладноћу. Хладне ноћи крајем фебруара и почетком марта још увијек нису погодне за његов боравак напољу. Најбоље га је држати у соби с умјереном температуром и индиректним свјетлом.
Овај сукулент воли топлину и свјетло, али није отпоран на мраз. Премјештање напоље преурањено може оштетити његове листове и цветове. Још неколико недјеља унутрашњег раста омогућиће му да буде снажан и здрав.
Камелија је елегантна биљка која често цвјета зими и у рано прољеће. Њени раскошни цвјетови долазе у бијелој, ружичастој или црвеној боји, што уљепшава сваки дом. Још увијек није спремна за спољашње услове, јер не подноси хладне ноћи и мраз.
