Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?

Супержена

03.03.2026

12:03

Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?
Фото: Pexels

Док зима полако одлази, а сунце постаје све јаче, природа нас полако припрема на долазак прољећа.

Први знакови новог годишњег доба и те како се већ виде: птице пјевају раније, а јутра постају свјетлија. Ово је савршено вријеме да размислите о томе које своје собне биљке можете постепено привикавати на спољашњи ваздух.

Пет цветова које можете изнети напоље

Мушкатла

Мушкатла је класик балкона и тераса. Њени цвјетови у разним бојама могу трајати цијело прољеће и љето ако се о њима правилно бринете. Крајем фебруара и почетком марта могу се постепено привикавати на спољашњи ваздух, али још их заштитите од хладних ноћи и мраза.

Лобелија

Лобелија је деликатни цвијет који обично краси висеће корпе или ивице цвјетњака. Њени плави, љубичасти или бијели цвјетови додају живост сваком простору. Може почети да се износи напоље на сунчана и заклоњена мјеста, али још увијек пазите на ноћне температуре.

Бегонија

Бегоније су цијењене због својих раскошних листова и шарених цвјетова. Врло добро подносе полусеновита мјеста и лагану хладовину. Можете их постепено изнијети напоље, нарочито ако су заштићене од хладног вјетра и мраза.

Петунија

Петуније су једна од најпопуларнијих балконских биљака. Њихови цвјетови могу красити све – од балконских углова до великих цвјетњака. Сада почиње право вријеме за њихово постепено привикавање на спољашње услове, све док ноћу температура не пада испод 5°Ц.

Лаванда

Лаванда је медитеранска биљка која обожава сунце и свјеж ваздух. Осим што даје прекрасан мирис, привлачи пчеле и лептире. Можете је полако изнијети напоље, чиме ће ојачати прије прољећног и љетнег цвјетања.

Пет цветова које још не би требало да износите напоље

Орхидеја

Елегантне орхидеје изузетно воле топлоту и влажност ваздуха. Хладноћа може бити узрок отпадања цвјетова или оштећења листова. Још увијек их држите у дому док се спољашње температуре не стабилизују.

Фикус

Фикус је собна биљка која лако страда од наглих промјена температуре. Иако воли свјетло, хладан ваздух може проузроковати опадање лишћа. Држите га у кући још неколико недјеља прије него што га изнесете напоље.

Мирни љиљан

Мирни љиљан познат је по својој способности да прочисти ваздух, али је осјетљив на хладноћу. Хладне ноћи крајем фебруара и почетком марта још увијек нису погодне за његов боравак напољу. Најбоље га је држати у соби с умјереном температуром и индиректним свјетлом.

Каланхоја

Овај сукулент воли топлину и свјетло, али није отпоран на мраз. Премјештање напоље преурањено може оштетити његове листове и цветове. Још неколико недјеља унутрашњег раста омогућиће му да буде снажан и здрав.

Камелија

Камелија је елегантна биљка која често цвјета зими и у рано прољеће. Њени раскошни цвјетови долазе у бијелој, ружичастој или црвеној боји, што уљепшава сваки дом. Још увијек није спремна за спољашње услове, јер не подноси хладне ноћи и мраз.

proljeće

Цвијеће

sobno cvijeće

