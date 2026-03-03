Logo
Large banner

Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.03.2026

13:16

Коментари:

4
Акција Зодијак, диловање кокаина, ухапшен полицајац из Бањалуке
Фото: ПУ Бањалука

Полицајац Д.Ћ. (32) и Н.В. (64) из Бањалуке ухапшени су у акцији ”Зодијак” због сумње да су диловали кокаин, а код њих је пронађено и одузето око 77.000 КМ у кешу.

Акцију је спровела ПУ Бањалука у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Трага се за двојицом осумњичених

”У акцији ”Зодијак” ухапшени су Н.В. и Д.Ћ. из Бањалука због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом, док се за двије особе интезивно трага”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да су по наредби Окружног суда у Бањалуци извршени претреси на пет локација у Бањалуци које су осумњичени користили, од чега су четири стана и један угоститељски објекат.

Одузет кокаин и 77.000 КМ

”Том приликом пронађена је и одузета одређена колична бијелог праха налик кокаину, дигитална вага, муниција различитог калибра, новац у разним валутама у износу од око 77.000 марка и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, наводе у полицији.

Акција Зодијак

Полицајац суспендован

Будући да је Д.Ћ. полицијски службеник он је одмах суспендован из МУП-а Републике Српске и против њега ће бити покренут унутрашњи поступак.

”Полицијска управа Бањалука остаје привржена и досљедна у откривању свих криминалних радњи, па и у својим редовима”, наводе у полицији.

Незванично сазнајемо да је Д.Ћ. радио као полицајац на подручју Града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Зодијак

трговина дрогом

хапшење

кокаин

ПУ Бањалука

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Одређен притвор мушкарцу (25) због злостављања дјетета

1 ч

0
Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

Хроника

Љекари се боре за живот жене коју су напали пси: Полицајци их морали убити да би је спасили

2 ч

0
Шанцов оковратник

Хроника

У талу с докторком и полицајком варале осигурање, jедној пријети доживотна

2 ч

0
Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Хроника

Кренуо да бјежи од полиције па разбио ауто, пронађена дрога

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

14

35

Битно: Вантјелесна оплодња

14

28

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године

14

25

Ови знакови коначно улазе у период среће, стабилности и великих промјена!

14

23

Ужас у Бањалуци: Пронађено тијело мушкарца код дворане Борик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner