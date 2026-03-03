Акција ”Зодијак”: Полицајац из Бањалуке осумњичен за диловање кокаина

Аутор:Огњен Матавуљ
03.03.2026
13:16
Коментари:4
Полицајац Д.Ћ. (32) и Н.В. (64) из Бањалуке ухапшени су у акцији ”Зодијак” због сумње да су диловали кокаин, а код њих је пронађено и одузето око 77.000 КМ у кешу.
Акцију је спровела ПУ Бањалука у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
”У акцији ”Зодијак” ухапшени су Н.В. и Д.Ћ. из Бањалука због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом, док се за двије особе интезивно трага”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да су по наредби Окружног суда у Бањалуци извршени претреси на пет локација у Бањалуци које су осумњичени користили, од чега су четири стана и један угоститељски објекат.
”Том приликом пронађена је и одузета одређена колична бијелог праха налик кокаину, дигитална вага, муниција различитог калибра, новац у разним валутама у износу од око 77.000 марка и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, наводе у полицији.
Будући да је Д.Ћ. полицијски службеник он је одмах суспендован из МУП-а Републике Српске и против њега ће бити покренут унутрашњи поступак.
”Полицијска управа Бањалука остаје привржена и досљедна у откривању свих криминалних радњи, па и у својим редовима”, наводе у полицији.
Незванично сазнајемо да је Д.Ћ. радио као полицајац на подручју Града.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму