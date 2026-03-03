Logo
Пси луталице напали мушкарца код школе у Бањалуци, он се саплео и пао

03.03.2026

14:19

Пас кангал
Фото: Pexels

Мушкарац је повријеђен након што је, према ријечима његове кћерке, нападнут од стране чопора паса луталица у непосредној близини Основне школе "Борисав Станковић" у Бањалуци.

Шта се догодило?

  • Инцидент се десио у вечерњим часовима
  • Мушкарац пао бјежећи од паса
  • Задобио повреде главе и поломио два зуба
  • Превезен у Хитну помоћ, потом на додатне прегледе
  • Случај пријављен Комуналној полицији
  • Испраћао госта

Како је испричала, инцидент се догодио у вечерњим часовима, када је њен отац испраћао госта према аутобуској станици. Пси су се, како наводи, налазили на школском игралишту и у близини школе, гд‌је се, према њеним ријечима, често окупљају.

"Пси су кренули према њима, а мој отац се у том тренутку саплео и пао. Нису га угризли, али је пао и задобио озбиљне повреде. Изгледао је као да је претучен, ударио је главом, поломио два зуба и одмах смо га одвезли у Хитну помоћ, а потом и на додатне прегледе", испричала је она за "Независне новине".

Избјегао теже посљедице

Додаје да је њен отац, срећом, избјегао теже посљедице, али да су изузетно узнемирени, посебно јер се све догодило у близини школе коју похађају д‌јеца.

Упозорење мјештана

Према њеним ријечима, мјештани већ дуже вријеме упозоравају на присуство паса луталица у овом дијелу града, те тврде да се они често задржавају иза школе и преко пута школског дворишта.

"Писало се и у групама Савјета родитеља да су пси раније нападали пролазнике, а једном приликом је један човјек, бјежећи од паса, једва побјегао у аутобус", навела је она.

Истиче да је након инцидента контактирала надлежне комуналне службе, чији су радници одмах изашли на терен, али да пси у том тренутку нису затечени, јер се, како каже, не задржавају стално на истом мјесту.

"Речено нам је да их неко храни и да због тога често долазе, али да их није увијек могуће одмах уклонити", додала је она.

Школа обавјештавала надлежне службе

Случај је, како наводи, пријављен и школи, која је, према њеним сазнањима, раније већ обавјештавала надлежне службе о проблему паса луталица у околини.

"Случај је пријављен Комуналној полицији, одмах је дошао човјек, али они нису били ту. Ови су добро ухрањени, значи да их неко храни, али ипак представљају велику опасност", казала је ова мјештанка.

Грађани изражавају забринутост, посебно због безбједности д‌јеце, те апелују на надлежне институције да што прије пронађу рјешење овог проблема, преносе Независне.

pas

psi lutalice

Бањалука

napad

