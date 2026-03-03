Logo
Све већи број младих има проблема са слухом, ово су симптоми

03.03.2026

15:31

Коментари:

0
Свјетски дан слуха обиљежава се 3. марта широм свијета глобалном кампањом Свјетске здравствене организације, како би се пажња јавности усмјерила на значај бриге о здрављу уха и слуха. Сваке године кампања је усмјерена на подизање свијести о важности очувања слуха, превенцији оштећења и раној дијагностици код свих узрасних скупина.

Овогодишњи дан слуха започиње са темом „Од заједнице до учионице: брига о слуху за сву дјецу“, ставља посебан фокус на најмлађе и наглашава два кључна циља: заштиту слуха код дјеце, као и обезбјеђивање правовременог откривања проблема са слухом те његове адекватне рехабилитације.

Према подацима Свјетског извештаја о слуху из 2021. године, велики број дјеце школског узраста са оштећењем слуха остаје недијагностикован и без одговарајуће подршке. Процјене показују да више од 95 милиона дјеце и адолесцената узраста од 5 до 19 година широм свијета има неки степен губитка слуха (Студија глобалног оптерећења болестима, 2021). Нажалост, проблем често остаје непрепознат, посебно у срединама са ограниченим приступом здравственим услугама.

szo svjetska zdravstvena organizacija sc yt

Здравље

СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Слух има пресудну улогу у развоју говора и језика, успјешном образовању, комуникацији и социјалној интеграцији дјетета. Нелијечени губитак слуха може довести до потешкоћа у учењу, проблема у комуникацији, повлачења из друштва и смањеног квалитета живота. Управо зато су школе и локалне заједнице кључна мјеста за рано препознавање проблема и пружање подршке дјеци и њиховим породицама.

Зашто је рана провјера слуха код дјеце толико важна

Укључивањем превентивних прегледа и едукације о здрављу слуха у школске и дјечје здравствене програме, стварамо услове да свако дијете добије прилику да чује, учи и развија се без препрека. И ове године Неуротх, као званични партнер Свјетске здравствене организације, активно учествује у кампањи.

sarajevo bascarsija

Здравље

Алармантно: Свјетска здравствена организација упозорила на стање у БиХ

Као специјалисти за слух и заштиту слуха, сарађујемо са здравственим и образовним институцијама, како би се дјеци са оштећењем слуха обезбиједила правовремена дијагностика и одговарајућа подршка. Током марта мјесеца у Босни и Херцеговини организујемо сљедеће активности посвећене подизању свијести о значају бриге о слуху и заштити слуха како код дјеце, тако и код старијих.

Неуротх и Свјетски дан слуха 2026

Неуротх слушни центар Бијељина: Едукативно-креативна радионица за дјецу оштећеног слуха

Неуротх слушни центар Сарајево: Пријем представника и запосленика Аустријске Амбасаде у БиХ и Адвантаге Аустрија - одјела за вањску трговину Привредне коморе Аустрије. Представљање Неуротха и тестирање слуха

Неуротх слушни центар Бихаћ: Сваког четвртка током марта мјесеца дружење са корисницима старачког дома ВитаНостра из Бихаћа, уз бесплатну провјеру слуха.

sarajevo bascarsija

Здравље

Алармантно: Свјетска здравствена организација упозорила на стање у БиХ

Неуротх слушни центар Бања Лука: снимање едукативног видео материјала о значају здравља уха и слуха, за емитирање ТВ прилога у Јутарњем програму на РТРС (Радио Телевизија Републике Српске) на дан слуха 3. марта.

(Неуротх)

