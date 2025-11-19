СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Извор:
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да ће број њених радника бити смањен за око четвртину, односно за више од 2.000 радних мјеста, до средине сљедеће године, док настоји да спроведе реформе након што је њен главни донатор, Сједињене Америчке Државе, објавио повлачење.
СЗО очекује да ће се број њихових радника смањити за 2.371 због смањења броја радних мјеста, пензионисања и одлазака, према презентацији која ће бити одржана државама чланицама у сриједу.
Слајдови су такође показали да тијело са сједиштем у Женеви има мањак од 1,06 милијарди долара у свом буџету за 2026-2027, односно скоро четвртину укупних потреба, у поређењу са процијењених 1,7 милијарди долара у мају.
СЗО није одмах одговорила на захтјев за коментар, извијестио је Ројтерс.
