Хиљаде медицинара остаје без посла

13.11.2025

09:21

Инфузија болница доктор
Фото: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Хиљаде запослених у енглеској медицини биће отпуштено док влада наставља с плановима за укидање НХС Енгланд, речено је "The Independent" листу.

У брифингу за особље у уторак, NHS England потврдио је да ће се сљедеће године планирати добровољна отпуштања за организацију, као и локални одбори за интегрисану његу НХС-а.

На слајду који је видио "The Independent", NHS England рекао је да ће доћи до "смањења од 50 одсто".

Наведено је да постоји притисак за добровољна отпуштања и да ће се радна мјеста смањити од средине марта 2026. године.

Раније ове године влада је најавила укидање NHS England, с плановима да се организација стави под контролу Министарства здравства и социјалне његе.

NHS England запошљава више од 15.000 радника, а основао га је 2013. тадашњи конзервативни министар здравства Ендрју Лансли како би НХС-у дао већу аутономију.

