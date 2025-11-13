Logo
Large banner

Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију

Извор:

РТРС

13.11.2025

09:05

Коментари:

1
Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију
Фото: Unsplash

Вриједност и број увезених аутомобила у Републику Српску у посљедњих десет година увећана је три пута.

Током 2015. године увоз аутомобила износио је 48,8 милиона КМ, 2020. године достигао је 98,3 милиона, док је у првих девет мјесеци ове године износио 139,6 милиона КМ, подаци су Републичког завода за статистику.

Како се истиче у саопштењу, осим вриједности, у истом периоду је значајно порастао и број увезених возила.

"Током 2015. у Републику Српску је увезено 5 050 аутомобила, док је 2020. тај број био 7 821. У првих девет мјесеци 2025. године увезено је 15 088 возила, што је за 92,9 одсто више у односу на прије пет година, као и за 198,8% или готово три пута више у односу на 2015. годину", наводе они.

Секс

Љубав и секс

Откривено шта највише убија страст у везама

Додају да су током све три референтне године, Њемачка у укупном увозу учествовала око 50 одсто и према вриједности и према броју увезених аутомобила у Републику Српску.

"У првих девет мјесеци 2025. године из те земље увезено је аутомобила укупне вриједности од 65,9 милиона КМ. На другом мјесту налази се Француска са 34,5 милиона КМ, док је Чешка Република трећа са 14,6 милиона КМ. Слиједе Шведска и Јапан. За разлику од 2015. и 2020. године, у току 2025. Јапан и Шведска су се нашли на четвртом и на петом мјесту земаља и по броју и по вриједности увезених аутомобила. Вриједност увезених аутомобила током првих девет мјесеци ове године из Шведске била је 7,9 милиона КМ, а из Јапана 4,7 милиона КМ", закључује се у саопштењу, пише РТРС.

Подијели:

Тагови:

Аутомобил

Половни аутомобили

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Откривено шта највише убија страст у везама

Љубав и секс

Откривено шта највише убија страст у везама

3 ч

0
5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

Занимљивости

5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

3 ч

0
Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

Сцена

Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

3 ч

0
Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Здравље

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

3 ч

0

Више из рубрике

Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

Ауто-мото

Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

2 д

0
Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

Ауто-мото

Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

2 д

0
Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Ауто-мото

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

2 д

0
Фатална грешка приликом одмрзавања вјетробрана: Довољан је један корак да избјегнете штету

Ауто-мото

Фатална грешка приликом одмрзавања вјетробрана: Довољан је један корак да избјегнете штету

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Технолошки гигант под истрагом

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner