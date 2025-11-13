Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију

Извор:
Вриједност и број увезених аутомобила у Републику Српску у посљедњих десет година увећана је три пута.
Током 2015. године увоз аутомобила износио је 48,8 милиона КМ, 2020. године достигао је 98,3 милиона, док је у првих девет мјесеци ове године износио 139,6 милиона КМ, подаци су Републичког завода за статистику.
Како се истиче у саопштењу, осим вриједности, у истом периоду је значајно порастао и број увезених возила.
"Током 2015. у Републику Српску је увезено 5 050 аутомобила, док је 2020. тај број био 7 821. У првих девет мјесеци 2025. године увезено је 15 088 возила, што је за 92,9 одсто више у односу на прије пет година, као и за 198,8% или готово три пута више у односу на 2015. годину", наводе они.
Додају да су током све три референтне године, Њемачка у укупном увозу учествовала око 50 одсто и према вриједности и према броју увезених аутомобила у Републику Српску.
"У првих девет мјесеци 2025. године из те земље увезено је аутомобила укупне вриједности од 65,9 милиона КМ. На другом мјесту налази се Француска са 34,5 милиона КМ, док је Чешка Република трећа са 14,6 милиона КМ. Слиједе Шведска и Јапан. За разлику од 2015. и 2020. године, у току 2025. Јапан и Шведска су се нашли на четвртом и на петом мјесту земаља и по броју и по вриједности увезених аутомобила. Вриједност увезених аутомобила током првих девет мјесеци ове године из Шведске била је 7,9 милиона КМ, а из Јапана 4,7 милиона КМ", закључује се у саопштењу, пише РТРС.
