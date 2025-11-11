Радар уловио скоро 500 возача: Ипак, сви избјегли казну

Logo
Б92

11.11.2025

08:48

0
У њемачком граду Хаму, у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, фиксна саобраћајна камера изазвала је прави скандал на Све свете (Алерхајлиген), 1. новембра.

Због софтверске грешке, уређај је тог дана издао готово 500 погрешних казни за пребрзу вожњу, иако возачи нису прекорачили ограничење.

Евро

Економија

Бугарска од Нове године прелази на евро

Како су потврдиле градске власти, систем није аутоматски препознао празник, па је погрешно примијенио ограничење од 30 километара на сат, које важи само радним данима.

На празнике и недјељом ограничење износи 50 километара на сат, што значи да су сви возачи који су се кретали том брзином – били у складу са законом.

Радар "лудовао" читав дан

Уређај на улици Аденауерале регистровао је чак 478 наводних прекршаја између 7 и 22 часа. Саобраћајна камера биљежила је пролаз сваког возила као да вози изнад дозвољене брзине, иако већина није прекорачила лимит.

Један од возача, Денис Монтаг, рекао је да се кретао 52 километра на сат и био запањен када је добио обавјештење о прекршају.

zemljotres potres

Република Српска

Земљотрес у Фочи

"На празник ограничење је 50 километара на сат, тако да то нема никаквог смисла“, рекао је он за њемачке медије.

Каснијом провјером утврђено је да је проблем изазвао софтвер који није имао аутоматски унесен празник у календар, па је систем тог дана третирао као обичан радни дан.

Казне поништене, истрага у току

Надлежни су саопштили да нико од возача погођених грешком неће бити кажњен, а казне ће бити аутоматски сторниране.

Истовремено, градска управа Хам најавила је унутрашњу провјеру система и ажурирање софтвера како се сличан пропуст не би поновио.

Никола Јовић

Кошарка

Јовић за 0,4 секунде изазвао лудило у Мајамију

Упркос овом инциденту, камере на потезу између Гимназије Хамоненсе и тржног центра Але-Центер и даље спадају међу најактивније у граду, биљежећи до 37 прекршаја дневно.

Њемачка иначе има више од 4.600 фиксних саобраћајних камера, већином у урбаним подручјима, гдје се казне за озбиљна прекорачења брзине пењу и до 738 евра.

Тагови:

Радар

kamera

Њемачка

