Возачи, будите опрезни: Два нова радара почела с радом

Извор:
АТВ
08.11.2025
15:20
Коментари:0
Постављена су два нова стационарна радара у ЗДК- Након бројних саобраћајних несрећа узрокованих неприлагођеном брзином.
Радари су постављени и пуштени у рад у општинама Какањ и Жепче.
Ова мјера представља важан корак ка повећању безбједности на путевима Зеничко-добојског кантона.
Друштво
Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно
Како су истакли из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК), циљ постављања радара није кажњавање возача, већ спречавање саобраћајних трагедија и заштита људских живота.
Постављање ових уређаја дио је ширег плана модернизације система надзора и јачања саобраћајне безбједности у кантону.
Наука и технологија
Ново истраживање показало: И мушкарцима откуцава биолошки сат
МУП ЗДК поручује да ће наставити с провођењем активности усмјерених на заштиту свих учесника у саобраћају и унапређење безбједносне инфраструктуре, пише "Зеница блог".
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму