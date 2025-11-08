Logo
Возачи, будите опрезни: Два нова радара почела с радом

АТВ

АТВ

08.11.2025

15:20

0

0
Радари у ЗДК
Фото: Зеница блог

Постављена су два нова стационарна радара у ЗДК- Након бројних саобраћајних несрећа узрокованих неприлагођеном брзином.

Радари су постављени и пуштени у рад у општинама Какањ и Жепче.

Ова мјера представља важан корак ка повећању безбједности на путевима Зеничко-добојског кантона.

granicna policija bih granice atv

Друштво

Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Како су истакли из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК), циљ постављања радара није кажњавање возача, већ спречавање саобраћајних трагедија и заштита људских живота.

Постављање ових уређаја дио је ширег плана модернизације система надзора и јачања саобраћајне безбједности у кантону.

раскид

Наука и технологија

Ново истраживање показало: И мушкарцима откуцава биолошки сат

МУП ЗДК поручује да ће наставити с провођењем активности усмјерених на заштиту свих учесника у саобраћају и унапређење безбједносне инфраструктуре, пише "Зеница блог".

Тагови:

