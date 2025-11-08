Logo
Large banner

Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Извор:

АТВ

08.11.2025

15:15

Коментари:

0
Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Прелазак границе Европске уније због увођења ЕЕС-а посљедњих дана у БиХ једна је од најактуелнијих тема.

У оквиру увођења новог европског система уласка и изласка (ЕЕС), Министарство унутрашњих послова Хрватске објаснило је путницима како правилно користити означене саобраћајне траке на граничним пријелазима, пише "Вечерњи лист".

илу-новац-27102025

Економија

Коначно почеле падати камате на кредите

Правила се односе на све особе које прелазе спољашњу границу Хрватске, која је дио шенгенског простора. Према Закону о шенгенским границама, обавезно је кориштење трака које су јасно означене на граничним прелазима држава чланица.

Траке с ознаком ЕУ, ЕГП, ЦХ намијењене су особама које имају право слободног кретања у складу с прописима Европске уније, што укључује држављане Хрватске, осталих чланица ЕУ, Европског економског простора (Исланд, Норвешка и Лихтенштајн) те Швајцарске.

Те траке могу користити и чланови породице држављана ЕУ ако посједују боравишне дозволе које потврђују право слободног кретања, као и држављани трећих земаља који путују с чланом уже породице који је држављанин Хрватске или неке друге чланице ЕУ.

Сви остали држављани трећих земаља дужни су користити траке означене натписом "Све путне исправе".

То се односи на особе које немају регулисан боравак у Европској унији и морају се регистровати у ЕЕС систему, као и на оне који посједују важеће боравишне дозволе или дугорочне визе издате од стране шенгенских држава.

Horoskop

Занимљивости

Сва врата среће се изненада отварају за ова три знака

У периодима појачаног саобраћаја, тамо гдје то инфраструктура дозвољава, могу се отворити додатне траке с истом ознаком, а усмјеравање возила вршиће полицијски службеници. За улазак у погрешну траку казна је 60 евра или 120 КМ.

Док је сва пажња усмјерена на нови систем, помало су у други план пала правила о томе шта је дозвољено пренијети преко границе, а која би вас, ако их прекршите, могла завити у црно.

Чак и мала непажња, попут треће кутије цигарета, неколико сухомеснатих производа или непријављене готовине, може довести до озбиљног прекршаја.

Нема сира, нема меса

Оно што се вама може учинити као безазлен сендвич или додатни пар дјечијих колица, на граници вас може коштати и до 27.000 конвертибилних марака. Вриједност личних ствари по особи смије бити до 300 евра, а за дјецу млађу од 15 година лимит је 150 евра. Храна? Нема сира, нема меса – чоколада пролази.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Како се правилно честита крсна слава?

У ЕУ је унос хране строго ограничен. Забрањени су: месо, млијеко, павлака, јогурт, паштета, маслац... Дозвољени су: храна за бебе и посебна медицинска храна – до 2 килограма; храна за кућне љубимце – до 2 килограма; риба и шкољке – до 20 килограма; јаја и мед – до 2 килограма; кекс, чоколаде, супе – без ограничења; воће – само ананас, банане, кокос и датуле (остало само уз фитосанитарни сертификат).

Готовина, цигарете, алкохол – све има границу

Више од 10.000 евра готовине – обавезна пријава; цигарете – 40 комада или 20 цигарилоса; цигаре – 10 комада или 50 грама дувана; алкохол – 1 литар јаког пића (>22%) или 2 литра слабијег, плус 4 литра вина и 16 литара пива. Све изнад ових лимита сматра се прекршајем.

Лијекови могу само уз документацију. Дозвољено је понијети лијекове за највише мјесец дана – уз потврду љекара.

Ако лијек садржи контролисане супстанце (нпр. опијате), граница је пет дана, осим за тешке болести, када је дозвољено до 15 дана. Без папира и обична таблета може вас довести пред суд.

Марија Појужина

Друштво

Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

Кад је у питању алкохол, дозвољено је унијети 16 литара пива, 4 литре вина, 1 литар пића с удјелом алкохола већим од 22% вол. (нпр. ракија), 2 литра пића с удјелом алкохола до 22% вол. Ако прекорачите, ризикујете казну.

Подијели:

Тагови:

granica

Carina

Европска унија

EU

Шенген

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

Свијет

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

2 ч

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Друштво

Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
Удес у Кнешпољу

Хроника

Камион слетио са пута, кабина у каналу

2 ч

0

Више из рубрике

Марија Појужина

Друштво

Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

2 ч

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Друштво

Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
АМС РС послао упозорење возачима

Друштво

АМС РС послао упозорење возачима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner