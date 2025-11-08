Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Извор:
Прелазак границе Европске уније због увођења ЕЕС-а посљедњих дана у БиХ једна је од најактуелнијих тема.
У оквиру увођења новог европског система уласка и изласка (ЕЕС), Министарство унутрашњих послова Хрватске објаснило је путницима како правилно користити означене саобраћајне траке на граничним пријелазима, пише "Вечерњи лист".
Правила се односе на све особе које прелазе спољашњу границу Хрватске, која је дио шенгенског простора. Према Закону о шенгенским границама, обавезно је кориштење трака које су јасно означене на граничним прелазима држава чланица.
Траке с ознаком ЕУ, ЕГП, ЦХ намијењене су особама које имају право слободног кретања у складу с прописима Европске уније, што укључује држављане Хрватске, осталих чланица ЕУ, Европског економског простора (Исланд, Норвешка и Лихтенштајн) те Швајцарске.
Те траке могу користити и чланови породице држављана ЕУ ако посједују боравишне дозволе које потврђују право слободног кретања, као и држављани трећих земаља који путују с чланом уже породице који је држављанин Хрватске или неке друге чланице ЕУ.
Сви остали држављани трећих земаља дужни су користити траке означене натписом "Све путне исправе".
То се односи на особе које немају регулисан боравак у Европској унији и морају се регистровати у ЕЕС систему, као и на оне који посједују важеће боравишне дозволе или дугорочне визе издате од стране шенгенских држава.
У периодима појачаног саобраћаја, тамо гдје то инфраструктура дозвољава, могу се отворити додатне траке с истом ознаком, а усмјеравање возила вршиће полицијски службеници. За улазак у погрешну траку казна је 60 евра или 120 КМ.
Док је сва пажња усмјерена на нови систем, помало су у други план пала правила о томе шта је дозвољено пренијети преко границе, а која би вас, ако их прекршите, могла завити у црно.
Чак и мала непажња, попут треће кутије цигарета, неколико сухомеснатих производа или непријављене готовине, може довести до озбиљног прекршаја.
Оно што се вама може учинити као безазлен сендвич или додатни пар дјечијих колица, на граници вас може коштати и до 27.000 конвертибилних марака. Вриједност личних ствари по особи смије бити до 300 евра, а за дјецу млађу од 15 година лимит је 150 евра. Храна? Нема сира, нема меса – чоколада пролази.
У ЕУ је унос хране строго ограничен. Забрањени су: месо, млијеко, павлака, јогурт, паштета, маслац... Дозвољени су: храна за бебе и посебна медицинска храна – до 2 килограма; храна за кућне љубимце – до 2 килограма; риба и шкољке – до 20 килограма; јаја и мед – до 2 килограма; кекс, чоколаде, супе – без ограничења; воће – само ананас, банане, кокос и датуле (остало само уз фитосанитарни сертификат).
Више од 10.000 евра готовине – обавезна пријава; цигарете – 40 комада или 20 цигарилоса; цигаре – 10 комада или 50 грама дувана; алкохол – 1 литар јаког пића (>22%) или 2 литра слабијег, плус 4 литра вина и 16 литара пива. Све изнад ових лимита сматра се прекршајем.
Лијекови могу само уз документацију. Дозвољено је понијети лијекове за највише мјесец дана – уз потврду љекара.
Ако лијек садржи контролисане супстанце (нпр. опијате), граница је пет дана, осим за тешке болести, када је дозвољено до 15 дана. Без папира и обична таблета може вас довести пред суд.
Кад је у питању алкохол, дозвољено је унијети 16 литара пива, 4 литре вина, 1 литар пића с удјелом алкохола већим од 22% вол. (нпр. ракија), 2 литра пића с удјелом алкохола до 22% вол. Ако прекорачите, ризикујете казну.
