Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Извор:

Агенције

08.11.2025

14:36

Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија
Фото: АТВ

Приједлог новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању у ФБиХ, који би ускоро требало да угледа свјетло дана, доноси значајне промјене за пензионере, али и за систем социјалног осигурања генерално.

Најављено је увођење нове формуле за усклађивање пензија, која представља комбинацију раста трошкова живота и раста просјечне плате, и то у омјеру повољнијем за пензионере – 60 % раста плата и 40 % раста потрошачких цијена.

Удес у Кнешпољу

Хроника

Камион слетио са пута, кабина у каналу

Важно је истакнути да Приједлог закона не задире у стечена права ниједног корисника и не предвиђа смањење пензија постојећим корисницима. Напротив, према новим рјешењима, пензије би се требале усклађивати два пута годишње, а приједлог закона ствара основу да минимални износ буде осјетно виши него досад, преноси "Фокус".

Различити износи минималних пензија

За оне који тек требају отићи у пензију, видљиво је да износи минималних пензија неће бити исти – они ће зависити од дужине радног стажа, на примјер имате ли 15, 30, 35 или 40 година стажа.

Такав приступ дугорочно подстиче запошљавање, повећава обухват уплата доприноса, а законска рјешења из подручја радног законодавства, која ће такође ускоро бити упућена у процедуру, доносе пријеко потребне промјене на тржишту рада, што би требало резултирати стабилнијим пензионим системом.

радован ковацевиц

Република Српска

Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

Ново законско рјешење о раду, о којем је недавно говорио ресорни министар Аднан Делић, доноси бројне новости, враћа сигурност радницима и јасно прописује да је рад на неодређено вријеме правило, а не изузетак.

Ипак, порука надлежних за садашње пензионере гласи: ниједном не може и неће бити умањено стечено право.

Минимална пензија остаје иста, а с новим законом моћи ће се само повећавати – никада смањивати.

