Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Извор:
Агенције
08.11.2025
14:36
Коментари:0
Приједлог новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању у ФБиХ, који би ускоро требало да угледа свјетло дана, доноси значајне промјене за пензионере, али и за систем социјалног осигурања генерално.
Најављено је увођење нове формуле за усклађивање пензија, која представља комбинацију раста трошкова живота и раста просјечне плате, и то у омјеру повољнијем за пензионере – 60 % раста плата и 40 % раста потрошачких цијена.
Хроника
Камион слетио са пута, кабина у каналу
Важно је истакнути да Приједлог закона не задире у стечена права ниједног корисника и не предвиђа смањење пензија постојећим корисницима. Напротив, према новим рјешењима, пензије би се требале усклађивати два пута годишње, а приједлог закона ствара основу да минимални износ буде осјетно виши него досад, преноси "Фокус".
Различити износи минималних пензија
За оне који тек требају отићи у пензију, видљиво је да износи минималних пензија неће бити исти – они ће зависити од дужине радног стажа, на примјер имате ли 15, 30, 35 или 40 година стажа.
Такав приступ дугорочно подстиче запошљавање, повећава обухват уплата доприноса, а законска рјешења из подручја радног законодавства, која ће такође ускоро бити упућена у процедуру, доносе пријеко потребне промјене на тржишту рада, што би требало резултирати стабилнијим пензионим системом.
Република Српска
Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!
Ново законско рјешење о раду, о којем је недавно говорио ресорни министар Аднан Делић, доноси бројне новости, враћа сигурност радницима и јасно прописује да је рад на неодређено вријеме правило, а не изузетак.
Ипак, порука надлежних за садашње пензионере гласи: ниједном не може и неће бити умањено стечено право.
Минимална пензија остаје иста, а с новим законом моћи ће се само повећавати – никада смањивати.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму