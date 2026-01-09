Британац на излетима у шумама и хотелима силио жену на секс с мушкарцима

Извор:
09.01.2026
Мушкарац који је готово три деценије присиљавао жену на полне односе с више мушкараца осуђен је на доживотни затвор. Родни Џонстон (Rodney Johnston, 67) осуђен је у петак на доживотну казну затвора, с минимално 16 година које мора провести иза решетака, одлучио је суд у Норичу (Norwich).
Суд је утврдио да је Џонстон сексуално искориштавао жртву, приморавајући је на полне односе с другим мушкарцима током такозваних „излета“, најчешће у забаченим шумским подручјима или хотелима. Злостављање је снимао и фотографисао, а жртви је пријетио уколико не би поступала у складу с његовим захтјевима.
Раније је проглашен кривим за више кривичних дјела, укључујући три случаја присиљавања на полни однос уз пријетње или застрашивање, два случаја навођења на полну активност без пристанка, као и један случај застрашивања свједокиње. Порота, након осмонедјељног суђења одржаног у септембру, није успјела постићи једногласну одлуку по оптужби за силовање.
Жртва, чији идентитет остаје заштићен, изјавила је да је Џонстон искористио њену рањивост.
„Осјећала сам се прљаво, болесно, искориштено, понижено и престрављено – али је то временом постало нормално“, навела је. Додала је да се више не препознаје и да мора изнова градити властити идентитет. „Осјећам тјескобу због будућности, али сам по први пут слободна“, поручила је.
Суд: Тешко је појмити размјере злочина
Суткиња Алиса Робинсон (Alice Robinson) оцијенила је да је „тешко појмити колико су почињена кривична дјела била ужасна“, истичући бројне отежавајуће околности, укључујући чињеницу да оптужени није показао кајање нити преузео одговорност за своја дјела.
Виши истражитељ Данкан Вудхемс (Duncan Woodhams) рекао је да је пресуда резултат дуготрајног и захтјевног истражног поступка, али и, како је навео, „изузетне храбрости жртве“.
„Иако ова казна не може избрисати оно што је претрпјела, надамо се да ће јој омогућити да започне нови живот под властитим условима“, рекао је Вудхемс, позвавши и друге жртве злостављања да се обрате надлежним институцијама, уз поруку да ће бити саслушане и заштићене.
