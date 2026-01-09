Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

09.01.2026
21:34
Коментари:0
Инфлуенсерка и предузетница Ела Дворник отворено је говорила о свом искуству са одржавањем менталног здравља у интимној исповести , откривајући да је годинама била на психотерапији и да је такође тражила помоћ од психијатра.
Том приликом је подијелила и једну личну породичну чињеницу: њен отац, Дино Дворник, патио је од биполарног поремећаја .
Ела се обратила својим пратиоцима путем друштвених мрежа, истичући колико је важно пронаћи облик стручне помоћи који најбоље одговара појединцу , али и колико је штетно минимизирати туђе проблеме.
„Већ сам укратко причала о овоме на Јутјубу у видеу. Али само да поновим за оне који нису гледали. Ишла сам на психотерапију 2 године, а онда сам направила паузу прије него што сам заправо отишла код психијатра. Било ми је пријатније са психијатром него са психотерапеутом, али многим људима је обрнуто. Надам се да ћеш пронаћи оно што ти одговара. А ако се деси да си неверан, Томе, немој одговарати пријатељима од тога ако ти се повјере да им је то потребно јер само минимизираш њихово стање и можеш нанијети још већу штету. И хвала свима на порукама јуче и вашим искуствима, било их је толико да сам одлучила да направим овај видео из тог разлога. Успут, за оне који не знају, мој тата је имао биполарни поремећај “, написала је Ела.
Њена објава изазвала је бројне реакције и поруке подршке , а многи су јој се јавили са својим искуствима, што јој је, како каже, био додатни подстицај да отвореније и јавније говори о тој теми.
Шта је биполарни поремећај?
Биполарни поремећај, који је Ела поменула у контексту своје породичне историје , је ментални поремећај који карактеришу изражене промјене расположења. Оне се крећу од епизода маније, које укључују повећану енергију, еуфорију и импулсивност, до депресије, коју карактерише дубока туга и губитак воље. Постоје и блажи облици, попут хипоманије, као и мјешовите епизоде, у којима су симптоми маније и депресије присутни истовремено.
Поремећај се најчешће дијели на биполарни поремећај типа 1, који укључује маничне епизоде, и тип 2, код кога се јављају хипоманија и тешке депресивне епизоде . Лијечење укључује стабилизаторе расположења и психотерапију, а стручњаци наглашавају важност ране дијагнозе и искључивања других стања, јер неадекватна терапија може погоршати симптоме.
Елина исповијест је још једном отворила простор за јавну дискусију о менталном здрављу , важности стручне помоћи и разумевања других, посебно када је ријеч о темама које су још увијек често стигматизоване.
(дневно)
