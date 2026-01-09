Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

Извор:
09.01.2026
Кошаркаши Игокее у Нову годину улазе са старим жељама. Наставити низ побједа у АБА лиги и осигурати мјесто у ТОП 8. Игокеа сутра дочекује Клуж, који је у првом међусобном дуелу убједљиво славио.
Прилика је ово за поправни на домаћем терену .
"Ми смо на добар начин завршили претходну годину и желимо исто тако да започнемо наредну. Иако нас очекује доста тешких утакмица на домаћем терену, вјерујем да екипа има снаге и квалитета и да смо ушли у један добар ритам.Покушаћемо да нову годину отворимо побједом против изузетно квалитетне екипе Клужа, која игра јако добро на оба фронта. Као и сваки тим, имају одређене слабости и потрудићемо се да то искористимо и дођемо до побједе”, изјавио је тренер Игокее Ненад Стефановић.
Игоси меч дочекују након два узастопна тријумфа у Регионалном такмичењу, гдје тренутно заузимају четврто мјесто групе А. Клуж је степеник више, са тек три пораза из 13 утакмица.
“Очекује нас тешка утакмица против екипе Клужа. Прву утакмицу смо одиграли веома лоше, али се надам да ћемо сада показати да и против екипа из врха можемо да играмо квалитетну кошарку. У посљедње двије утакмице смо подигли форму и надам се да ћемо тако наставити и да ћемо уз добру игру у суботу доћи до побједе”, поручио је Марко Јеремић.
Утакмица Игокеа - Клуж игра се сутра у Лакташима и почиње у 17 часова.
