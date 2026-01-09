Жалгирис разбио Звезду у Каунасу

09.01.2026
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Жалгириса у Каунасу у мечу 21. кола Евролиге резултатом 99:67.
Најефикаснији у тиму Црвене звезде био је Чима Монеке, који је постигао 18 поена, у екипи Жалгириса најбољи је био Азулас Тубелис са 17 поена, док је Силван Франсиско додао 15.
Жалгирис се тренутно налази на деветом мјесту на табели Евролиге са 12 побједа и девет пораза, док је Црвена звезда на 10. позицији са скором 11/10.
Кошаркаши Црвене звезде ће у наредном, 22. колу Евролиге гостовати Олимпији у Милану, док ће Жалгирис играти са Макабијем у Тел Авиву.
Жалгирис је боље ушао у меч, а домаћи кошаркаши су у 9. минуту стигли до предности од 17 поена (25:8). Жалгирис је прву четвртину добио резултатом 26:12.
Кошаркаши Црвене звезде су у 13. минуту пришли на минус 13 (30:17), али је Жалгирис серијом од 11:4 у 17. минуту стигао до вођства од 41:21.
Домаћи су одржавали високу предност до краја првог полувремена, коју су ријешили у своју корист резултатом 47:28.
Жалгирис је отворио трећу четвртину тројком Тубелиса за 50:28. Предност домаћег тима расла је из минута у минут, а Жалгирис је у 25. минуту стигао до вођства од 60:34.
Услиједила је серија Звезде за 60:41. Жалгирис је потом одржавао предност од 16 до 20 поена, а домаћи су у посљедњу четвртину ушли са вођством од 68:52.
Жалгирис је почетком посљедње четвртине серијом 9:0 стигао до предности од 77:52.
Играчи литванског тима су затим сигурном одржавали високу предност до краја меча и стигли су до нове побједе у Евролиги.
