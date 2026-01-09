Logo
Званично: Познато када играју Олимпијакос и Фенербахче

Б92

09.01.2026

14:49

Фенербахче-Црвена звезда
Одређен је термин неодигране утакмице Олимпијакоса и Фенербахчеа у Евролиги.

Олимпијакос је требало да дочека Фенербахче у 14. колу Евролиге, али је због временских непогода и прокишњавања "Дворане мира и пријатељства" у Атини та утакмица отказана.

Одмах је јављено да ће нови термин бити саопштен чим се за тако нешто укаже прилика и сада су пронашли адекватан датум – 17. март 2026. године.

Воз пруга

БиХ

Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

Утакмица ће почети од 21 час и 15 минута по локалном времену.

У међувремену, одигран је њихов међусобни дуел у Истанбулу и Фенербахче је славио над Олимпијакосом резултатом 88:80.

Фенер има 13 побједа и 7 пораза, док је Олимпијакос на 11-8 са утакмицом мање од њих и двије мање од већине тимова.

Fenerbahče

Olimpijakos

