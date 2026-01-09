Logo
Гутић-Бјелица: Мађарска на нашој страни, на страни истине

Извор:

АТВ

09.01.2026

14:27

Фото: АТВ

Заиста можемо рећи да је Мађарска велики пријатељ Републике Српске истакла је амбасадорка БиХ у Мађарској Биљана Гутић Бјелица у АТВ специјалу.

"Заиста је битно што су се ти односи успоставили још пре 5-6 година када су се први пут сусрели председник СНСД-а и премијер Мађарске Виктор Орбан, и када је између њих успостављена једна лична веза. За сада можемо рећи да имамо великог пријатеља који има чврсту одлуку да помогне. Да буде на нашој страни, на страни истине", рекла је Гутић-Бјелица.

Тагови:

Биљана Гутић Бјелица

Мађарска

