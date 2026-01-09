Logo
Минић за АТВ: Српска настала у миру и љубави

Извор:

АТВ

09.01.2026

13:44

Коментари:

0
Фото: АТВ

Република Српска је настала у миру 9. јануара 1992. године, изјавио је премијер Владе Републике Српске Саво Минић у АТВ специјалу.

"Данас је било неколико неугодности у смислу питања: шта ћете ви ако добијете кривичну пријаву и слично. Ако добијем кривичну пријаву зато што славим Дан Републике Српске, то само показује до које мјере смо отишли у крајност нефункционисања државне заједнице у којој живимо. Ми шаљемо поруке мира и љубави. Данас никоме није речена ниједна ружна ријеч у Бањалуци. Напротив, све сам позвао да у свечаној атмосфери прославимо. У цијелом региону, па и у Европи, обиљежава се Дан Републике Српске. Шта је ту спорно", упитао је Минић.

Минић је истакао да је Република Српска извор сигурности за њене грађане.

"Радосни смо што већ 34 године имамо Републику Српску и док год је имамо, имамо и сигурност", рекао је Минић.

Саво Минић

9. јануар - Дан Републике Српске

