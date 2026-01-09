Савић: Снага Српске је у огњиштима и људима

Извор:
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић честитао је Дан Републике и поручио да је снага Републике Српске у огњиштима и људима који је свакодневно граде.
Савић је истакао да огњиште није само мјесто већ домови у којима се рађају нове генерације, разговори у кругу најближих који се памте и одлуке да се остане, упркос изазовима.
"Одговорност је да чувамо стабилност и мир, да јачамо наша огњишта и да и даље стварамо услове у којима ће живот овдје имати сигурност и перспективу. Да радимо и стварамо своју будућност ту гдје су нам коријени. Нека живи Република Српска! Нека живи огњиште!", поручио је Савић.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
