Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове

Телеграф

09.01.2026

14:21

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове
Фото: Танјуг

Луда идеја и екстремна забава на првом снегу претвориле су се у праву ноћну мору у насељу Мрсаћ код Краљева. Група пријатеља одлучила је да искористи зимске услове за несвакидашњу вожњу, не слутећи да ће се вече завршити тешким повредама и хапшењима.

Све се одиграло око 22 часа, када је деветнаестогодишњи Л. П., управљајући аутомобилом марке "волксваген" са пробном возачком дозволом, одлучио да за возило закачи санке. На санкама су се налазиле двије тинејџерке, старости 16 и 17 година.

У једном тренутку, усљед леда и неравнина на путу у Сарајевској улици, дошло је до драме:

Санке су одскочиле на рупи.

Дјевојчице су спале директно на коловоз.

Аутомобил "фиат" који се кретао иза њих није успио да се заустави.

Друг им био "заштита", па их прегазио

Иза "фолксвагена" кретао се Ђ. Ј. (35) у "фиату". Његова улога у овој опасној игри била је да "чува леђа" санкама и обезбиједи да неко друго возило не налети на њих. Међутим, када су дјевојке пале, он је такође налетио на исту неравнину, изгубио контролу и аутомобилом буквално "поклопио" тинејџерке које нису стигле да се помјере са пута.

Стање повријеђених дјевојчица

Обје дјевојке су хитно транспортоване у краљевачку болницу.

"Једна дјевојчица има тешке повреде поткољенице и чека је операција, док друга има повреду главе. Према посљедњим информацијама, дјевојчица са повредом главе би сутра требало да буде пуштена на кућно лијечење", наводи извор упознат са случајем.

Хапшења и кривичне пријаве

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву одмах су реаговали и ухапсили Л. П. (19) и Ђ. Ј. (35). Они се терете за тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Осим што је угрозио животе другарица, деветнаестогодишњи возач је прекршио низ правила, с обзиром на то да је са пробном дозволом управљао возилом које је вукло непрописни терет (санке) у касним вечерњим сатима.

Снијег

незгода

