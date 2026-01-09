Ево кад нам стижу нове сњежне падавине

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно и хладно вријеме уз снијег и постепено повећање сњежног покривача, па ће на планинама пасти до 10, а на истоку локално до 15 центиметара новог снијега.
Снијег ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку и до краја дана престати да пада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу ће падати киша, сусњежица и снијег током цијелог дана, уз повремено јаче падавине и појачан вјетар у другом дијелу дана.
Вјетар ће ујутру бити слаб и промјенљив, у наставку дана јачи и сјевернији у већини предјела, на сјеверу слаб, а у осталим предјелима слаб до умјерен, на ударе јак, док ће у Херцеговини дувати умјерена до јака бура уз олујне ударе.
Минимална температура ваздуха биће од минус четири до нула, на југу до два степена, у вишим предјелима од минус седам, а максимална од минус три до два, на југу до пет степени Целзијусових.
Данас је у Републици Српској и ФБиХ било претежно облачно вријеме, већином са слабим снијегом, док је у другој половини дана у нижим предјелима регистрована и киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 13.00 часова: Соколац и Рудо минус пет, Вишеград минус четири, Шипово, Чемерно и Дрвар минус три, Гацко, Србац, Фоча и Зеница минус два, Приједор, Бањалука, Сарајево, Билећа и Нови Град минус један, Хан Пијесак нула, Бијељина, Мостар и Мркоњић Град један, Требиње, Добој, Тузла, Мраковица, Кнежево и Сребреница два, те Бихаћ и Рибник осам степени Целзијузових.
