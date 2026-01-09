Logo
Појачан интензитет саобраћаја на овим прелазима

АТВ

09.01.2026

12:27

Гранични прелаз Градишка
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Козарска Дубица појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ ка Хрватској, али за сада без дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савез Републике Српске.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и шлепере.

Друштво

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона, док је на прелазу Шепак саобраћај забрањен за сва теретна возила.

АМС РС

Гранични прелаз

