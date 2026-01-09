Појачан интензитет саобраћаја на овим прелазима

Извор:
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Козарска Дубица појачан је интензитет саобраћаја на излазу из БиХ ка Хрватској, али за сада без дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савез Републике Српске.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона, док је на прелазу Шепак саобраћај забрањен за сва теретна возила.
