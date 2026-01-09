Logo
Large banner

Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Извор:

СРНА

09.01.2026

10:35

Коментари:

0
Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава
Фото: Срна

Водостај Дрине постепено се стабилизује и за сада нема опасности од изливања ове ријеке, саопштено је данас из Градске управе Зворника.

Проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" тренутно износи 1.590 метара кубних у секунди и незнатно је већи него синоћ, када је износио око 1.450 метара кубних у секунди.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Република Српска поносна и несаломива

Проток ријеке на Хидроелектрани "Бајина Башта" износи 1.500 метара кубних у секунди, са тенденцијом смањења до 1.100 кубних метара у секунди.

Ријеке Сапна, Хоча и Дрињача су у коритима и тренутно не изазивају проблеме.

Екипе електричара Теренске јединице Зворник у отежаним условима раде на оспособљавању електромреже како би домаћинствима која тренутно немају електричну енергију било омогућено редовно снабдијевање.

Горан Селак

Република Српска

Селак: За слободу дата огромна жртва

Градска управа и надлежне службе настављају да прате ситуацију водостаја ријека и благовремено информишу јавност о свим значајним дешавањима на терену, наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Drina

Зворник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Ауто-мото

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

2 ч

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Савјети

Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

2 ч

0
СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике

Република Српска

СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике

2 ч

2
Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Јутрос најзагађенији Бањалука и Сарајево

2 ч

0

Више из рубрике

Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Јутрос најзагађенији Бањалука и Сарајево

2 ч

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Друштво

Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

3 ч

0
Данас падавине уз пораст температуре

Друштво

Данас падавине уз пораст температуре

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођено 35 беба

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner