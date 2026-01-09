Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Извор:
Водостај Дрине постепено се стабилизује и за сада нема опасности од изливања ове ријеке, саопштено је данас из Градске управе Зворника.
Проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" тренутно износи 1.590 метара кубних у секунди и незнатно је већи него синоћ, када је износио око 1.450 метара кубних у секунди.
Проток ријеке на Хидроелектрани "Бајина Башта" износи 1.500 метара кубних у секунди, са тенденцијом смањења до 1.100 кубних метара у секунди.
Ријеке Сапна, Хоча и Дрињача су у коритима и тренутно не изазивају проблеме.
Екипе електричара Теренске јединице Зворник у отежаним условима раде на оспособљавању електромреже како би домаћинствима која тренутно немају електричну енергију било омогућено редовно снабдијевање.
Градска управа и надлежне службе настављају да прате ситуацију водостаја ријека и благовремено информишу јавност о свим значајним дешавањима на терену, наводи се у саопштењу.
