Logo
Large banner

Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Извор:

Курир

09.01.2026

08:46

Коментари:

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

На трећи дан Божића, који православни вјерници славе 9. јануара, обиљежава се Стефандан – празник посвећен Светом архиђакону Стефану, првом хришћанском мученику који је страдао због своје вјере.

Овај дан прати низ народних обичаја и вјеровања, међу којима је посебно значајан обичај изношења божићне сламе из куће, чиме се симболично завршава божићни циклус и призива срећа и напредак домаћинства у години која долази.

Заставе

Република Српска

Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије

Традиционално, божићна слама се уноси у кућу на Бадње вече, као симбол мјеста гдје је рођен Исус Христ. На дан Светог Стефана, слама се ритуално износи из дома. Према вјеровању, сламу не треба бацати, већ је пажљиво уклонити и поставити на одређена мјеста како би се обезбиједила плодност и напредак.

Слама се обавезно носи у воћњак. У шумадијским селима постоји обичај познат као “полажење шљива”. Домаћин са сјекиром крене у воћњак и направи се као да ће исјећи она стабла која нису родила. Никад не иде сам, па га пратилац одврати и каже како ће воћка сигурно родити ове године. Зато јој се у грање ставља мало божићне сламе и народ вјерује да ће тада воћка почети да рађа.

Слама се односи и у пчелињак, како би пчеле давале више меда, а постављање сламе у шталу симболизује жељу за бољим здрављем и плодношћу стоке.

Вакцина-06092025

Здравље

Вакцину против ХПВ примило 6.904 дјеце млађе од 18 година

У неким крајевима Србије, посебно у Војводини, обичај је да жене износе сламу. Метла којом је слама пометена не користи се током године, већ се чува ради здравља породице.

Свечано расположење и мирење наставља се и на Стевафандан. У народу се преноси и шала како је ово “слава за шкртице”, јер гости долазе “сити и напити” од божићног славља.

Подијели:

Тагови:

Sveti Stefan

Божић

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Република Српска

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

3 ч

5
Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

Свијет

Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

3 ч

0
''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Република Српска

''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

4 ч

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Република Српска

Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

4 ч

0

Више из рубрике

Данас падавине уз пораст температуре

Друштво

Данас падавине уз пораст температуре

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођено 35 беба

4 ч

0
Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Друштво

Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

4 ч

0
Данас је Свети Стефан: Вјерује се да жене треба да ураде ово

Друштво

Данас је Свети Стефан: Вјерује се да жене треба да ураде ово

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

11

56

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner