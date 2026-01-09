Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Извор:
Курир
09.01.2026
08:46
На трећи дан Божића, који православни вјерници славе 9. јануара, обиљежава се Стефандан – празник посвећен Светом архиђакону Стефану, првом хришћанском мученику који је страдао због своје вјере.
Овај дан прати низ народних обичаја и вјеровања, међу којима је посебно значајан обичај изношења божићне сламе из куће, чиме се симболично завршава божићни циклус и призива срећа и напредак домаћинства у години која долази.
Традиционално, божићна слама се уноси у кућу на Бадње вече, као симбол мјеста гдје је рођен Исус Христ. На дан Светог Стефана, слама се ритуално износи из дома. Према вјеровању, сламу не треба бацати, већ је пажљиво уклонити и поставити на одређена мјеста како би се обезбиједила плодност и напредак.
Слама се обавезно носи у воћњак. У шумадијским селима постоји обичај познат као “полажење шљива”. Домаћин са сјекиром крене у воћњак и направи се као да ће исјећи она стабла која нису родила. Никад не иде сам, па га пратилац одврати и каже како ће воћка сигурно родити ове године. Зато јој се у грање ставља мало божићне сламе и народ вјерује да ће тада воћка почети да рађа.
Слама се односи и у пчелињак, како би пчеле давале више меда, а постављање сламе у шталу симболизује жељу за бољим здрављем и плодношћу стоке.
У неким крајевима Србије, посебно у Војводини, обичај је да жене износе сламу. Метла којом је слама пометена не користи се током године, већ се чува ради здравља породице.
Свечано расположење и мирење наставља се и на Стевафандан. У народу се преноси и шала како је ово “слава за шкртице”, јер гости долазе “сити и напити” од божићног славља.
