Данас облачно и хладније, понегдје и снијег

Извор:

СРНА

30.01.2026

08:19

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и хладније вријеме са падавинама.

Киша ће падати у нижим, док се сусњежица и снијег очекују у вишим предјелима на истоку и југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Сунчаних интервала биће на југу и западу.

Максимална температура ваздуха од пет до девет, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.

Вјетар слаб сјеверних смјерова.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос преовладава претежно облачно вријеме са слабом кишом у Херцеговини, централним и источним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује за викенд

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус четири степена, Чемерно и Хан Пијесак нула, Гацко, Иван седло, Ливно и Сански Мост један, Соколац, Приједор и Мркоњић Град два, Србац, Шипово и Бихаћ три, Бањалука, Фоча, Нови Град, Билећа, Бугојно, Градачац, Јајце и Сарајево четири, Добој, Сребреница, Вишеград, Тузла и Зеница пет, Бијељина и Мостар шест, а Требиње седам степени Целзијусових.

На Чемерну је измјерено шест центиметара снијега, а на Хан Пијеску четири.

Вријеме

невријеме

Снијег

Киша

облачно вријеме

