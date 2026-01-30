Данас облачно и хладније, понегдје и снијег

Извор:
СРНА
30.01.2026
08:19
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и хладније вријеме са падавинама.
Киша ће падати у нижим, док се сусњежица и снијег очекују у вишим предјелима на истоку и југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Сунчаних интервала биће на југу и западу.
Максимална температура ваздуха од пет до девет, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.
Вјетар слаб сјеверних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос преовладава претежно облачно вријеме са слабом кишом у Херцеговини, централним и источним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
Ево какво нас вријеме очекује за викенд
Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус четири степена, Чемерно и Хан Пијесак нула, Гацко, Иван седло, Ливно и Сански Мост један, Соколац, Приједор и Мркоњић Град два, Србац, Шипово и Бихаћ три, Бањалука, Фоча, Нови Град, Билећа, Бугојно, Градачац, Јајце и Сарајево четири, Добој, Сребреница, Вишеград, Тузла и Зеница пет, Бијељина и Мостар шест, а Требиње седам степени Целзијусових.
На Чемерну је измјерено шест центиметара снијега, а на Хан Пијеску четири.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму